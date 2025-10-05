Акинфеева заменили в дерби со «Спартаком» – расстроенный вратарь выбросил перчатки

В эти минуты проходит матч 11-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».
Во втором тайме травму получил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. На 61-й минуте его заменил Владислав Тороп.
У Акинфеева травма колена. Он уже травмировал его в дерби со «Спартаком» в 2011 году – в единоборстве с Веллитоном, после чего пропустил несколько месяцев.
Расстроенный Акинфеев со злости выбросил перчатки.
- ЦСКА в случае победы возглавит таблицу РПЛ.
- Для Акинфеева это было 50-е дерби со «Спартаком».
Источник: «Бомбардир»