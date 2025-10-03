Бубнов дал совет Станковичу на дерби с ЦСКА

Александр Бубнов посоветовал главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу тактику на матч с ЦСКА. Дерби пройдет 5 октября в рамках 11-го тура РПЛ.

«На мой взгляд, вот в этой игре Станковичу лучше играть в три центральных защитника. ЦСКА в два будет играть, а ему лучше в три играть. Потому что тогда он решит вопросы крайних защитников. Там будет можно зоны закрывать Маркиньосом и Солари. Умяров у него незаменимый – Умяров будет играть. Остаeтся Барко, Жедсон и Мартинс. Ему надо играть в одного нападающего, иначе он в середине поля всe проиграет», – сказал Бубнов.