Агент Баринова надерзил «Локо»: «Бегать за ними не будем»

Представитель полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев прокомментировал ситуацию с продлением контракта.

«Соглашусь с Пашей Банатиным, что мы уже реально не ждeм предложения от «Локомотива», потому что постоянно переносятся сроки о встрече. Бегать за ними – такая себе история. Ситуация на поверхности, активно обсуждается в прессе. Если вдруг руководство решится – мы обязательно встретимся и поговорим, но бегать за ними и просить о встрече уже точно не будем. Мы должны уважительно относиться к позиции игрока, всe-таки это капитан команды.

Влияет ли эта ситуация на Баринова? Надо знать Диму, а кто его не знает – видят, как он выглядит на поле. Даже если как-то ситуация на него самого влияет, это точно не отразится на игре. Никаким своим видом он не покажет, что его что-то беспокоит. Дима – профессионал, любит «Локомотив» и благодарен клубу за то, что дали ему состояться как профессионалу», – сказал Кузьмичев.