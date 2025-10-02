Агент Баринова высказался о предложении ЦСКА

Представитель полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичeв ответил на вопрос об интересе ЦСКА к игроку.

«Будем ли рассматривать предложение о контракте от ЦСКА в январе? Если до января история о продлении контракта с «Локомотивом» останется на том же уровне, то дальше чего-то ждать и надеяться нет смысла.

Это касается не только Димы, но и любого игрока, который в подобной ситуации будет рассматривать варианты о продолжении карьеры. Ответ лежит на поверхности – конечно, будем рассматривать», – сказал Кузьмичeв.