Агент Баринова высказался о предложении ЦСКА

Представитель полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичeв ответил на вопрос об интересе ЦСКА к игроку.
«Будем ли рассматривать предложение о контракте от ЦСКА в январе? Если до января история о продлении контракта с «Локомотивом» останется на том же уровне, то дальше чего-то ждать и надеяться нет смысла.
Это касается не только Димы, но и любого игрока, который в подобной ситуации будет рассматривать варианты о продолжении карьеры. Ответ лежит на поверхности – конечно, будем рассматривать», – сказал Кузьмичeв.
- 29-летний Баринов в этом сезоне провел за «Локомотив» 15 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 9 миллионов евро.
- Срок контракта Баринова с «Локомотивом» рассчитан до середины следующего года.
Источник: «Советский спорт»