Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Названы цены на посещение ужина с мамой Ямаля

Вчера, 14:25
12

Мать вингера «Барселоны» Ламина Ямаля Шейла Эбана проведет роскошный ужин 7 ноября в отеле Nobu Hotel London Portman Square. Самого футболиста на мероприятии не будет.

Ужин организован компанией JEN C Events. Сообщается, что гости смогут насладиться изысканными блюдами и живой музыкой с диджеем.

«Не упусти возможность познакомиться с матерью лучшего футболиста мира», – гласит рекламный слоган мероприятия.

Посетить мероприятие смогут около 400 человек, доступ на него разрешен лицам старше 18 лет.

Стандартный билет (150 евро) предусмативает приветственный коктейль и меню из трeх блюд. Средний билет (около 400 евро) позволит получить неограниченный доступ к шампанскому в баре и лучшие места в зале. В VIP-пакет (800 евро) входят привилегироваанный столик, открытый бар и возможность сфотографироваться с Шейлой Эбана.

  • Ранее сообщалось, что семья Ямаля разозлилась на результаты голосования за «Золотой мяч»-2025. Футболист занял в нем 2-е место, уступив Усману Дембеле.
  • 18-летний вингер в этом сезоне провел за «Барселону» 5 матчей, забил 2 гола, сделал 4 ассиста.

Еще по теме:
Опубликованы 10 самых дорогих футболистов Примеры
Энрике назвал явного фаворита сезона ЛЧ
Сафонов прокомментировал победу над «Барселоной»: «Ну вот и лузнула «Барса» 11
Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Ямаль Ламин
Рекомендуем
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Просто-333
1759405541
По улице слона водили... Как видно- на показ.
Ответить
OldenVad
1759405702
Ямаль маме денег не дает, что ей приходится побираться?
Ответить
subbotaspartak
1759408130
Шейла Эбана кем-то эбана... Это вам не шутки, За деньги встречаются прости... господи.
Ответить
СПОРТ 21 века
1759408720
"доступ на него разрешен лицам старше 18 лет..." Что там за ужин такой будет? Что там в меню? Не хочется думать о плохом, но всё-таки утверждение, что старше 18. Старше 18 это, как правило, что-то запретное. Что-то такое, что современные мамы могут позволить себе только за пределами камер и лишних глаз. Уж не кастинг ли там организовали...? Странное явление у этих испанцев, не той дорогой они идут...
Ответить
acor94
1759410544
Эбана Вроут...
Ответить
acor94
1759410779
Песня вспомнилась. Мама, Эбана Мама, в жопу высекли Ламина и Ямаля...
Ответить
Veron_HS
1759410922
а она точно заплатит??
Ответить
...уефан
1759411506
...в дурдоме валенок факают)...
Ответить
Павелий
1759413586
А сколько будет стоить посещение ужина бывшей жены соседа дворника одноклассника мамы Ямаля? =)
Ответить
Artemka444
1759419097
Что за дичь?
Ответить
Главные новости
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов» – победители ликуют!
1
Губерниев определил фаворита в дерби ЦСКА – «Спартак»
17:05
В РФС объяснили, почему Россию не возвращают в международные турниры
16:51
1
Канчельскис сравнил «Спартак» с топ-клубом АПЛ: «Те тоже сначала идут на первом месте, а потом сдуваются»
16:29
1
Карпин охарактеризовал сборные Ирана и Боливии
16:16
ФотоСмертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
15:59
УЕФА обвинили в соучастии в геноциде: «Выгоните немедленно Израиль!»
15:15
3
Два клуба РПЛ готовы переманить Денисова из «Спартака»
15:00
6
Карпин прокомментировал вызов спартаковца Умярова в сборную России
14:48
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
14:38
1
Все новости
Все новости
Хаби Алонсо прояснил ситуацию с Вальверде
16:41
Представитель Захаряна отреагировал на непопадание игрока в итоговый состав сборной России
15:30
ФотоОпубликованы 10 самых дорогих футболистов Примеры
10:37
Названы цены на посещение ужина с мамой Ямаля
Вчера, 14:25
12
«Барселона» нашла замену для Левандовского за 200 миллионов
1 октября
1
Реакция Вальверде на новость о конфликте в «Реале» с его участием
1 октября
В «Реале» произошел конфликт с участием Вальверде
1 октября
ФотоЯмаль с огромным отрывом лидирует в рейтинге от CIES
30 сентября
Назван игрок, который провел больше всех матчей в сезоне-2024/25 – ему 40 лет
30 сентября
3
В «Барселоне» рассказали о сорвавшемся трансфере вингера сборной Колумбии
30 сентября
В «Барселоне» рассказали о ситуации с переходом Уильямса из «Атлетика»
30 сентября
Раскрыты подробности перепалки Винисиуса и Коке в мадридском дерби
30 сентября
Роналду не стал голосовать за Ямаля в опросе от France Football
29 сентября
1
В «Сосьедаде» объяснили, почему Захарян не сыграл с «Барселоной»
29 сентября
Фото«Барселона» продлила контракт с опорником, пропустившим больше года
29 сентября
«Реал» и «Барселона» узнали соперников в Суперкубке Испании
29 сентября
1
«Барселона» повторила рекорд 81-летней давности
29 сентября
1
Раскрыты слова Флорентино Переса из раздевалки «Реала» после 2:5 от «Атлетико»
28 сентября
2
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Сосьедадом» (2:1) и обошла «Реал»
28 сентября
2
«Реал» на месяц остался без правых защитников
28 сентября
Примера. «Реал» крупно проиграл в дерби «Атлетико» – 2:5
27 сентября
16
ФотоЯмаль на церемонии «Золотого мяча» сфотографировался только с журналисткой из России
26 сентября
3
ВидеоФеерический гол 37-летнего Левандовского на тренировке «Барсы»
26 сентября
3
Флик высказался о победе «Барселоны» над «Овьедо»
26 сентября
Примера. 37-летний Левандовски принес «Барселоне» волевую победу над «Овьедо» (3:1)
26 сентября
Флик определился с заменой для Левандовского в «Барселоне»
25 сентября
4
Скоулз назвал лучшего действующего полузащитника: «Сочетает Хави и Иньесту»
25 сентября
1
Генич спрогнозировал следующего обладателя «Золотого мяча»
25 сентября
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 