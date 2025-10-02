Названы цены на посещение ужина с мамой Ямаля

Мать вингера «Барселоны» Ламина Ямаля Шейла Эбана проведет роскошный ужин 7 ноября в отеле Nobu Hotel London Portman Square. Самого футболиста на мероприятии не будет.

Ужин организован компанией JEN C Events. Сообщается, что гости смогут насладиться изысканными блюдами и живой музыкой с диджеем.

«Не упусти возможность познакомиться с матерью лучшего футболиста мира», – гласит рекламный слоган мероприятия.

Посетить мероприятие смогут около 400 человек, доступ на него разрешен лицам старше 18 лет.

Стандартный билет (150 евро) предусмативает приветственный коктейль и меню из трeх блюд. Средний билет (около 400 евро) позволит получить неограниченный доступ к шампанскому в баре и лучшие места в зале. В VIP-пакет (800 евро) входят привилегироваанный столик, открытый бар и возможность сфотографироваться с Шейлой Эбана.