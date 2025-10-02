Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Я бы отказался»: Тороп – о вручении машины вратарю «Кайрата» после 0:5 от «Реала»

«Я бы отказался»: Тороп – о вручении машины вратарю «Кайрата» после 0:5 от «Реала»

Вчера, 09:36
8

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал роскошный подарок для вратаря «Кайрата».

  • Шерхан Калмурза после матча Лиги чемпионов против «Реала» (0:5) получил в подарок автомобиль Exeed.
  • Бизнесмен Улугбек Шарипов решил поощрить юного футболиста, несмотря на 5 пропущенных голов.
  • У Торопа еще нет опыта ЛЧ.

«Калмурзе подарили машину после того как они сыграли 0:5 с «Реалом». Я не стал бы принимать такой подарок, если бы мы сыграли с условной «Барселоной» и вышел бы такой результат», – сказал Тороп.

Еще по теме:
Хаби Алонсо прояснил ситуацию с Вальверде
Зайнутдинов лишился статуса самого популярного футболиста Казахстана 1
Болельщик «Кайрата» обменял BMW на билет на матч с «Реалом» 4
Источник: «Советский спорт»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига ЦСКА Кайрат Реал Тороп Владислав Калмурза Шерхан
Рекомендуем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1759389068
Красавчик. Я тоже думаю, что в интервью надо говорить не то, что думаешь, а то, что болельщики хотят услышать.
Ответить
Skull_Boy
1759389931
Ты то да, молодец, а вот fakeid от черного длинного д_лдо НИКОГДА, ЗПРФ
Ответить
САДЫЧОК
1759397057
Вратарь полный отстой! Да еще и маленького роста.
Ответить
rash1959
1759397143
торопу ещё долго не играть в ЛЧ, зачем предполагать то, чего не будет.
Ответить
Garrincha58
1759397198
ты бы отказался? а кто тебе ещё предложил бы
Ответить
Просто-333
1759399440
Дают- бери. Бьют- беги...
Ответить
Томик
1759450945
От чужих подарков отказываться легко.
Ответить
Главные новости
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов» – победители ликуют!
1
В РФС объяснили, почему Россию не возвращают в международные турниры
16:51
1
Канчельскис сравнил «Спартак» с топ-клубом АПЛ: «Те тоже сначала идут на первом месте, а потом сдуваются»
16:29
1
Карпин охарактеризовал сборные Ирана и Боливии
16:16
ФотоСмертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
15:59
УЕФА обвинили в соучастии в геноциде: «Выгоните немедленно Израиль!»
15:15
3
Два клуба РПЛ готовы переманить Денисова из «Спартака»
15:00
6
Карпин прокомментировал вызов спартаковца Умярова в сборную России
14:48
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
14:38
1
Стало известно, зачем Тикнизян стал гражданином Сербии
14:28
2
Все новости
Все новости
ВидеоМоуринью на «Стэмфорд Бридж» угостили его любимым десертом
Вчера, 23:57
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
Вчера, 23:09
1
Болельщик «Кайрата» обменял BMW на билет на матч с «Реалом»
Вчера, 22:50
4
Энрике назвал явного фаворита сезона ЛЧ
Вчера, 21:24
Владелец «Кайрата» поделился эмоциями после 0:5 от «Реала»
Вчера, 20:36
1
Сафонов прокомментировал победу над «Барселоной»: «Ну вот и лузнула «Барса»
Вчера, 20:22
11
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Вчера, 17:34
ФотоНазваны претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 13:30
Флик назвал причину поражения «Барселоны» от «ПСЖ»
Вчера, 11:30
Заявление Стогниенко по поводу масштабного сбоя во время матча «Барса» – «ПСЖ»
Вчера, 11:23
2
Аршавин вернулся с матча «Кайрат» – «Реал» с дорогостоящей покупкой
Вчера, 09:47
«Я бы отказался»: Тороп – о вручении машины вратарю «Кайрата» после 0:5 от «Реала»
Вчера, 09:36
8
Холанд в первых 50 матчах ЛЧ забил больше, чем ЦСКА
Вчера, 09:19
2
Заявление Okko по поводу масштабного сбоя во время матча «Барса» – «ПСЖ»
Вчера, 09:12
2
Определена худшая команда ЛЧ после двух туров
Вчера, 00:18
5
Лига чемпионов. Ничьи «Манчестер Сити» (2:2) и «Ювентуса» (2:2), «Арсенал» победил греков (2:0)
Вчера, 00:05
Лига чемпионов. Гол Рамуша на 90-й минуте принес «ПСЖ» волевую победу над «Барселоной» (2:1)
1 октября
У Okko произошел масштабный сбой во время матча «Барса» – «ПСЖ»
1 октября
10
Лига чемпионов. «Карабах» победил «Копенгаген» (2:0) и вышел в лидеры
1 октября
3
18-летний вратарь «Кайрата» получил автомобиль после 0:5 от «Реала»
1 октября
7
Винисиуса разозлила не замена в матче с «Кайратом», а действия партнера по «Реалу»
1 октября
1
Обамеянг стал рекордсменом Лиги чемпионов
1 октября
1
Мбаппе повторил рекорд Индзаги в Лиге чемпионов
1 октября
Винисиус разозлился на замену в матче с «Кайратом»
1 октября
10
Тренер «Ливерпуля» объяснил, почему оставил Салаха на скамейке в начале матча Лиги чемпионов
1 октября
Тренер «Кайрата» нашел, за что похвалить команду после 0:5 с «Реалом»
1 октября
4
ФотоКуртуа опубликовал фото с футболистом «Кайрата» – на него подписалось больше 100 тысяч
1 октября
3
«Галатасарай» поиздевался над «Ливерпулем» после победы, вспомнив 2005 год
1 октября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 