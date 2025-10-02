«Я бы отказался»: Тороп – о вручении машины вратарю «Кайрата» после 0:5 от «Реала»

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал роскошный подарок для вратаря «Кайрата».
- Шерхан Калмурза после матча Лиги чемпионов против «Реала» (0:5) получил в подарок автомобиль Exeed.
- Бизнесмен Улугбек Шарипов решил поощрить юного футболиста, несмотря на 5 пропущенных голов.
- У Торопа еще нет опыта ЛЧ.
«Калмурзе подарили машину после того как они сыграли 0:5 с «Реалом». Я не стал бы принимать такой подарок, если бы мы сыграли с условной «Барселоной» и вышел бы такой результат», – сказал Тороп.
Источник: «Советский спорт»