«Я бы отказался»: Тороп – о вручении машины вратарю «Кайрата» после 0:5 от «Реала»

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал роскошный подарок для вратаря «Кайрата».

Шерхан Калмурза после матча Лиги чемпионов против «Реала» (0:5) получил в подарок автомобиль Exeed.

Бизнесмен Улугбек Шарипов решил поощрить юного футболиста, несмотря на 5 пропущенных голов.

У Торопа еще нет опыта ЛЧ.

«Калмурзе подарили машину после того как они сыграли 0:5 с «Реалом». Я не стал бы принимать такой подарок, если бы мы сыграли с условной «Барселоной» и вышел бы такой результат», – сказал Тороп.