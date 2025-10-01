Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • 18-летний вратарь «Кайрата» получил автомобиль после 0:5 от «Реала»

18-летний вратарь «Кайрата» получил автомобиль после 0:5 от «Реала»

1 октября, 17:51
7

Шерхан Калмурза получил подарок по итогам матча Лиги чемпионов «Кайрат» – «Реал» (0:5).

18-летний вратарь казахстанской команды стал обладателем премиального китайского автомобиля Exeed.

Бизнесмен Улугбек Шарипов решил поощрить юного футболиста, несмотря на пять пропущенных голов.

«Небольшой подарок. Ты большой молодец, подарил нам много эмоций. Главное – не останавливайся», – сказал Шарипов.

Калмурза выложил в соцсетях видео с вручением авто и написал: «Человек с большой буквы, уважаю. Спасибо большое еще раз».

Зайнутдинов лишился статуса самого популярного футболиста Казахстана 1
«Я бы отказался»: Тороп – о вручении машины вратарю «Кайрата» после 0:5 от «Реала» 8
Куртуа опубликовал фото с футболистом «Кайрата» – на него подписалось больше 100 тысяч 3
Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Казахстан. Премьер-лига Реал Кайрат Калмурза Шерхан
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Foxitkuban
1759331303
Нефигово. Обо@раться и за это получить авто.
Ответить
almanev
1759332551
Я думал гранту дали, а тут эксид сраный
Ответить
jerry093
1759334377
Вы думаете что кто-то ставил на кайрат?. норм ставку залутал
Ответить
Skull_Boy
1759336346
Главное что звЯзда-3,14збадол Сорокин получил в подарок д_лдо, где на пару с fakeid будут друга друга пердолить, ЗПРФ
Ответить
  • Читайте нас: 