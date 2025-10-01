18-летний вратарь «Кайрата» получил автомобиль после 0:5 от «Реала»

Шерхан Калмурза получил подарок по итогам матча Лиги чемпионов «Кайрат» – «Реал» (0:5).

18-летний вратарь казахстанской команды стал обладателем премиального китайского автомобиля Exeed.

Бизнесмен Улугбек Шарипов решил поощрить юного футболиста, несмотря на пять пропущенных голов.

«Небольшой подарок. Ты большой молодец, подарил нам много эмоций. Главное – не останавливайся», – сказал Шарипов.

Калмурза выложил в соцсетях видео с вручением авто и написал: «Человек с большой буквы, уважаю. Спасибо большое еще раз».