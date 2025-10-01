Шпилевский горд после поражения от «Спартака»: «Пари НН» переигрывал соперника, мы были агрессивнее»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский поделился эмоциями после кубкового матча со «Спартаком» (1:2).

Спартаковцы забили решающий гол на 90+3 минуте.

«Пари НН» борется за выход в плей-офф Пути регионов.

Нижегородцы впервые в сезоне сыграли в Нижнем Новгороде.

«После 3,5 месяцев мы наконец-то вернулись в Нижний Новгород. Думаю, что по сегодняшнему матчу все поняли, насколько нам не хватало играть на своем поле, в своем окружении. Главное, что ребятами можно гордиться. Болельщики увидели другой «Пари Нижний Новгород» – дерзкий, юный, который переигрывал «Спартак», и это дорогого стоит.

Мы агрессивнее действовали, чем это было три дня назад, особенно в фазах перехвата. Была другая компактность, некоторые вещи мы изменили. Минут 70 в нашем исполнении получились топовыми.

Не хватило только глубины состава. К сожалению, повлияли и некоторые нюансы, которые не хочется комментировать. Когда они против тебя, то сложно выигрывать. Могу только похвалить команду, ребята молодцы, видно, как они прогрессируют. Двигаемся дальше и не опускаем голову», – сказал Шпилевский.