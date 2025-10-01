Тренер «Спартака» серьезно раскритиковал игроков после победы над «Пари НН»

Ненад Сакич, тренер «Спартака», поделился впечатлениями от кубкового матча с «Пари НН» (2:1).

«Спартак» добыл победу в компенсированное время 2-го тайма.

Москвичи досрочно вышли в плей-офф Пути РПЛ.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дисквалифицирован.

– Единственное, что было хорошим по игре, – победа и проход в следующий раунд. Всe остальное было плохо. Недопустимо выходить с таким настроем, не борясь за каждый мяч. Так никого не обыграешь. При всем уважении, «Пари НН» показал на поле, что может за счет желания и воли к победе.

Я говорил, что каждый матч особенный. Да, мы совсем недавно обыграли эту команду с крупным счетом, но это другой матч. Если ты выходишь с недостаточным настроем на игру, то это может быть так.

– Имеет ли значение, с какого места выходить?

– Мы обязаны всегда побеждать и быть первыми, мы «Спартак». Осталась одна игра, и там мы будем играть на победу ради болельщиков, это наша обязанность. Побеждать всегда невозможно, но биться и отдаваться полностью – это обязательно.

– Чувствовалось, что играете дома, так как было много нижегородских болельщиков «Спартака»?

– Огромное спасибо нашим болельщикам, мы себя чувствовали как дома.