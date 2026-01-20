Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Чемпион России на грани краха, новый вратарь «Спартака», трансферы «Зенита» и другие новости

Чемпион России на грани краха, новый вратарь «Спартака», трансферы «Зенита» и другие новости

20 января, 01:30
3

«Интернасьонал» сообщил о трансфере полузащитника ЦСКА

Инсайды о работе «Спартака» на рынке этой зимой

Новая информация об уходе Кассьерры из «Зенита» за 7+3 миллионов евро

Челестини предложил экс-игрока «Реала» и «Баварии» на замену Дивееву

Карпин посетит матч Лиги чемпионов – он объяснил, почему остается в сборной России, и высказался о следующем месте работы

Тикнизяна предложили «Зениту»: известен ответ

«Манчестер Сити» купил защитника «Пэлас» за 23 миллиона

«Спартак» подписал нового вратаря

Капитан «Бешикташа» ответил на предложение «Зенита»

Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА

В «Алании» критическая ситуация: подробности

Мане завершил карьеру в сборной Сенегала после победы в Кубке Африки

Джон переходит в «Зенит»: подробности сделки

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
trener7
1768892714
Чемпион России на грани краха???
Ответить
Главные новости
Карседо прокомментировал ничью в дебютном матче во главе «Спартака»
20:10
«Зенит» объявил о продаже Кассьерры
20:02
4
Михайличенко прокомментировал избиение сантехника в Киеве
19:55
5
Товарищеский матч. «Динамо» победило команду Слуцкого в серии пенальти
19:38
5
«Спартак» сыграл вничью в дебютном матче Карседо
19:30
1
Лучший футболист СССР 1988 года избил сантехника в Киеве
19:19
11
Морено ответил на претензии, что он тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
19:10
1
«Ахмат» ведет переговоры о трансфере игрока сборной России
18:46
1
Халк озвучил «Актобе» требования по зарплате
18:39
2
Канчельскис назвал самого успешного российского футболиста в Европе
18:27
1
Все новости
Все новости
Пономарев припугнул Вендела службой в армии
19:49
Лучший футболист СССР 1988 года избил сантехника в Киеве
19:19
11
Морено ответил на претензии, что он тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
19:10
1
Быстров – о легионере «Зенита»: «В мое время в клубе такие не задерживались»
19:00
«Арсенал» отправил 18-летнего таланта в «Марсель»
18:53
«Ахмат» ведет переговоры о трансфере игрока сборной России
18:46
1
Халк озвучил «Актобе» требования по зарплате
18:39
2
Канчельскис назвал самого успешного российского футболиста в Европе
18:27
1
Махачкалинское «Динамо» подтвердило интерес к игроку «Спартака»
18:18
2
Мостовой высказался о том, что Морено тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
18:06
6
Реакция «Ростова» на вердикт суда по взысканию 185 миллионов рублей
17:54
1
Тихонов объяснил, почему не осуждает Баринова и Соболева
17:42
3
Кавазашвили дал совет «Зениту»: «В таких ситуациях нужно принимать жесткие меры»
17:31
3
Экс-директор «Сочи»: «Молились, чтобы Кассьерра выбрал «Зенит»
17:17
1
Орлов – о юбилейном чемпионате «Зенита»: «Нам надо обязательно победить!»
17:05
5
В «Динамо» раскрыли, кто убедил Бабаева не переходить в «Спартак»
16:56
8
ФотоКарпин завершил командировку в Испании встречей с игроком сборной России
16:46
7
«Урал» готов подписать Смолова, но при одном условии
16:29
1
Тихонов высказался о том, что его не зовут в «Спартак»
16:16
6
Селюк не ждет Черышева в РПЛ: «Он в принципе больной»
16:08
1
Семин ответил, как бы наказал Вендела, прогулявшего неделю сборов «Зенита»
15:57
6
Морено тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
15:45
3
Хайкин впервые прокомментировал сенсационную победу над «Манчестер Сити»
15:30
Суд взыскал огромную сумму с «Ростова»
15:15
3
«Спартак» сделал важный шаг к переходу Сауся
14:59
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 