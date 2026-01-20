Чемпион России на грани краха, новый вратарь «Спартака», трансферы «Зенита» и другие новости

«Интернасьонал» сообщил о трансфере полузащитника ЦСКА
Инсайды о работе «Спартака» на рынке этой зимой
Новая информация об уходе Кассьерры из «Зенита» за 7+3 миллионов евро
Челестини предложил экс-игрока «Реала» и «Баварии» на замену Дивееву
Карпин посетит матч Лиги чемпионов – он объяснил, почему остается в сборной России, и высказался о следующем месте работы
Тикнизяна предложили «Зениту»: известен ответ
«Манчестер Сити» купил защитника «Пэлас» за 23 миллиона
«Спартак» подписал нового вратаря
Капитан «Бешикташа» ответил на предложение «Зенита»
Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА
В «Алании» критическая ситуация: подробности
Мане завершил карьеру в сборной Сенегала после победы в Кубке Африки
Джон переходит в «Зенит»: подробности сделки
Источник: «Бомбардир»