  • Главная
  • Новости
  • «Локомотив» предложил Баринову новый контракт с сокращением зарплаты: подробности

«Локомотив» предложил Баринову новый контракт с сокращением зарплаты: подробности

1 октября, 15:30
7

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов получил от клуба предложение о продлении контракта.

С 29-летним футболистом готовы заключить новое соглашение при условии сокращения базовой части зарплаты.

«По тому, что я знаю, как говорят мои источники, «Локомотив» сделал предложение Баринову о трехлетнем контракте.

Нынешний контракта Дмитрия тянет на 1,5 миллиона евро в год, и «Локомотив» не готов платить эти деньги чистыми.

«Локомотив» предлагает 0,9 миллиона евро в год, а остальные 600 тысяч Баринов может получить в том случае, если проведет определенное количество матчей. Насколько я слышал, речь идет о 70–75% матчей в чемпионате.

На данный момент предложение не принято. У агентов Баринова была встреча с менеджментом клуба, а также была короткая встреча с главой совета директоров «Локомотива».

Насколько я понимаю, еще до конца октября будет несколько раундов переговоров. И будет, возможно, получено еще одно предложение.

Если раньше я оценивал вероятность того, что Баринов останется, как достаточно высокую, то сейчас уже можно говорить о ситуации 50 на 50», – сообщил инсайдер Сергей Егоров.

  • Баринов всю взрослую карьеру провел в «Локо».
  • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 14 матчах.
  • Летом полузащитником интересовались ЦСКА и АЕК.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Баринов Дмитрий
Интерес
1759322495
Изменение условий, прямо скажем, как раз для разрастания конфликта.
acor94
1759323312
Отличное решение, можно отправить димку на последнюю четверть сезона отдыхать в дубль, чтоб не платить. Рабочая схема.
Спартач80
1759327860
Заслужил.
выхухоль
1759329823
технично сливают
Томик
1759340049
Если агентЫ с мозгами, то поторгуются немного и продлят. Химок нет в РПЛ, напоминаю. Во второй лиге турции и 0,9 платить не будут. А если до 1,2 не поднимут, то нахрена тебе, Баринов, такие агенты?
DMитрий
1759401643
Одно из самых тупых решений при заключения контрактов, это включать сумму за количество проведённых матчей. Тут сразу включается внутренние противостояние руководства клуба и главного тренера, что приводит к внутреннему конфликту всех. В таких ситуациях объективность может "страдать". Самое интересное, что это бывает не только продление, но и подписания с нуля.
