«Локомотив» предложил Баринову новый контракт с сокращением зарплаты: подробности

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов получил от клуба предложение о продлении контракта.

С 29-летним футболистом готовы заключить новое соглашение при условии сокращения базовой части зарплаты.

«По тому, что я знаю, как говорят мои источники, «Локомотив» сделал предложение Баринову о трехлетнем контракте.

Нынешний контракта Дмитрия тянет на 1,5 миллиона евро в год, и «Локомотив» не готов платить эти деньги чистыми.

«Локомотив» предлагает 0,9 миллиона евро в год, а остальные 600 тысяч Баринов может получить в том случае, если проведет определенное количество матчей. Насколько я слышал, речь идет о 70–75% матчей в чемпионате.

На данный момент предложение не принято. У агентов Баринова была встреча с менеджментом клуба, а также была короткая встреча с главой совета директоров «Локомотива».

Насколько я понимаю, еще до конца октября будет несколько раундов переговоров. И будет, возможно, получено еще одно предложение.

Если раньше я оценивал вероятность того, что Баринов останется, как достаточно высокую, то сейчас уже можно говорить о ситуации 50 на 50», – сообщил инсайдер Сергей Егоров.