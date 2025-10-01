Черчесов пожаловался Слишковичу на игроков «Оренбурга»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов дал комментарий по итогам матча с «Оренбургом».

Команды встречались в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Оренбург» выиграл на выезде со счетом 1:0.

– Со стороны показалось, что в каких‑то моментах «Ахмату» не хватило хладнокровия. Так ли это?

– Не знаю, что вам показалось, но соперник тоже играет [в футбол]. Я и тренера поздравил, единственное, что сказал – все‑таки не надо [игрокам] столько лежать на поле.

Нам надо провести анализ и готовиться к следующему матчу. Сегодня была непростая игра, она нам не удалась.