Новые подробности возможного бана Израиля от УЕФА

Израильские команды могут частично отстранить от участия в международных турнирах.
УЕФА готов исключить Израиль только из соревнований под своей эгидой. То есть бан коснется только Лиги наций и клубных еврокубков.
В таком случае израильтяне продолжат участвовать в отборе ЧМ-2026, поскольку он проводится под эгидой ФИФА, и отстранение в одностороннем порядке было бы «политически сложным» решением.
- Израиль ведет боевые действия в секторе Газа с октября 2023 года.
- Ранее в ООН призвали отстранить Израиль от футбольных турниров, назвав действия израильских военных «геноцидом на оккупированной палестинской территории».
Источник: The Guardian