Новые подробности возможного бана Израиля от УЕФА

Израильские команды могут частично отстранить от участия в международных турнирах.

УЕФА готов исключить Израиль только из соревнований под своей эгидой. То есть бан коснется только Лиги наций и клубных еврокубков.

В таком случае израильтяне продолжат участвовать в отборе ЧМ-2026, поскольку он проводится под эгидой ФИФА, и отстранение в одностороннем порядке было бы «политически сложным» решением.