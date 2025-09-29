Введите ваш ник на сайте
Новые подробности возможного бана Израиля от УЕФА

Сегодня, 20:00
22

Израильские команды могут частично отстранить от участия в международных турнирах.

УЕФА готов исключить Израиль только из соревнований под своей эгидой. То есть бан коснется только Лиги наций и клубных еврокубков.

В таком случае израильтяне продолжат участвовать в отборе ЧМ-2026, поскольку он проводится под эгидой ФИФА, и отстранение в одностороннем порядке было бы «политически сложным» решением.

  • Израиль ведет боевые действия в секторе Газа с октября 2023 года.
  • Ранее в ООН призвали отстранить Израиль от футбольных турниров, назвав действия израильских военных «геноцидом на оккупированной палестинской территории».

Источник: The Guardian
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Лига Европы Израиль Маккаби
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Папа не римский
1759166309
Израиль прав.Они воюют против террористов.Только террористы захватывают заложников.
Ответить
Dmitty
1759166329
Конечно, отстранение России было – «политически простым» решением …
Ответить
СильныйМозг
1759168315
Ну чё, кто за халакост? :)))
Ответить
Бомбардир ЛФЛ
1759169015
"Готовы отстранить" но отстранят ли?
Ответить
Красногорск_Фан
1759170746
А когда Израильтяне что то значимое в футболе выигрывали. Им не болит в любом случае. Что касается непосредственно событий то устроили кошмар соседям. Нет оправданий. Боль.
Ответить
