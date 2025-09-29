Хавбек «Сити» рассмотрит переезд в Саудовскую Аравию

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду СилвСилва может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии по окончании контракта с «горожанами» летом 2026 года. Ему собираются предложить контракт на 4 года.
Руководство саудовской лиги собирается привлечь в турнир звезд сборной Португалии, так как после перехода Криштиану Роналду в «Аль-Наср» у чемпионата сформировалась аудитория в стране.
В Силве заинтересованы «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия». Также вариант с хавбеком может рассмотреть «Аль-Наср», однако сейчас клуб больше нацелен на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша. Летом Силва отклонил предложение «Аль-Хиляля». Этот клуб вряд ли сделает новое предложение.
- 31-летний Силва в этом сезоне провел 7 матчей за «Манчестер Сити», отметился 1 ассистом.
- Он выступает за «горожан» с лета 2017 года.
Источник: talkSport