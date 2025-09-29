Введите ваш ник на сайте
Хавбек «Сити» рассмотрит переезд в Саудовскую Аравию

Сегодня, 10:02

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду СилвСилва может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии по окончании контракта с «горожанами» летом 2026 года. Ему собираются предложить контракт на 4 года.

Руководство саудовской лиги собирается привлечь в турнир звезд сборной Португалии, так как после перехода Криштиану Роналду в «Аль-Наср» у чемпионата сформировалась аудитория в стране.

В Силве заинтересованы «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия». Также вариант с хавбеком может рассмотреть «Аль-Наср», однако сейчас клуб больше нацелен на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша. Летом Силва отклонил предложение «Аль-Хиляля». Этот клуб вряд ли сделает новое предложение.

  • 31-летний Силва в этом сезоне провел 7 матчей за «Манчестер Сити», отметился 1 ассистом.
  • Он выступает за «горожан» с лета 2017 года.

Еще по теме:
«Интер» собрался выкупить защитника «Сити»
Гвардиола рассказал о травме Родри
Холанд побил рекорд АПЛ 2
Источник: talkSport
Англия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Манчестер Сити Аль-Наср Аль-Хиляль Аль-Ахли Аль-Кадисия Силва Бернарду
