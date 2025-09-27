РПЛ. «Локомотив» победил «Рубин» – 1:0

В матче 10-го тура «Локомотив» дома победил «Рубин» со счетом 1:0.

Единственный гол на 78-й минуте забил Дмитрий Баринов.

На 84-й казанцы отправили мяч в сетку ворот хозяев усилиями Дардана Шабанхаджая, но гол не был засчитан после вмешательства ВАР из-за положения вне игры у австрийца.

«Локомотив» прервал серию из 5 ничьих подряд в РПЛ. Красно-зеленые сейчас вышли на 1-е место в РПЛ с 20 очками после 10 туров.

«Рубин» расположился на 9-й позиции с 15 очками.

Россия. Премьер-лига. 10 тур

Локомотив – Рубин – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Баринов, 78.

Таблица турнира

Календарь турнира