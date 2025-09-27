АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл в гостях «Брентфорду»

«Брентфорд» дома победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1 в матче 6-го тура чемпионата Англии.
Дубль у хозяев оформил Игор Тиаго, отличившийся на 8-й и 20-й минутах. У гостей отличился Беньямин Шешко на 26-й. На 76-й капитан манкунианцев Бруну Фернандеш не реализовал пенальти. На 90+5-й минуте третий гол у «Брентфорда» забил Матиас Йенсен.
«Брентфорд» вышел на 11-е место в АПЛ с 7 очками после 6 матчей. «МЮ» с 7 очками идет 13-м.
Англия. Премьер-лига. 6 тур
Брентфорд - Манчестер Юнайтед - 3:1 (2:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - И. Тиаго, 8; 2:0 - И. Тиаго, 20; 2:1 - Б. Шешко, 26; 3:1 - М. Йенсен, 90+6.
Незабитые пенальти: нет - Б. Фернандеш, 76.
Источник: «Бомбардир»