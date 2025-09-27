АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл в гостях «Брентфорду»

«Брентфорд» дома победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1 в матче 6-го тура чемпионата Англии.

Дубль у хозяев оформил Игор Тиаго, отличившийся на 8-й и 20-й минутах. У гостей отличился Беньямин Шешко на 26-й. На 76-й капитан манкунианцев Бруну Фернандеш не реализовал пенальти. На 90+5-й минуте третий гол у «Брентфорда» забил Матиас Йенсен.

«Брентфорд» вышел на 11-е место в АПЛ с 7 очками после 6 матчей. «МЮ» с 7 очками идет 13-м.