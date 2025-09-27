Пономарев назвал игроков клуба РПЛ идиотами

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал эмоциональность главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Ну кричит он там, на поле, на лавке у себя, все правильно. На наших идиотов нельзя не орать. Абсолютно не соображают на футбольном поле! Игроки чувствуют какое-то напряжение, потому что Талалаев их заводит. Отсюда хорошее движение. Чувствуют, что за ними следит все время тренер и, если что, влепит как следует или посадит на лавку.

Естественно, «физики» иногда уже калининградцам не хватает. Каждый из игроков про себя думает: «я лучше передохну, немного устал, но тренеру об этом не скажу», – сказал Пономарев.