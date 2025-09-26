Григорян сказал, чем его поразила работа Станковича в «Спартаке»

Экс-главный тренер «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян высказался о тактике «Спартака».

«Я не могу представить тактический портрет «Спартака». Невозможно понять. Я понял одно: как только у Станковича что‑то начинает работать, он сразу меняет формацию, ищет там, где не стоит искать. Это поразительно. Я не могу найти логичного объяснения», – сказал Григорян.