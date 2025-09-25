Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Черданцев назвал игроков «Спартака», которые мешают друг другу на поле

Черданцев назвал игроков «Спартака», которые мешают друг другу на поле

Сегодня, 11:13
8

Комментатор Георгий Черданцев считает, что тренерскому штабу «Спартака» нужно определиться с позициями своих игроков на поле.

– Какое мнение о дисквалификации Станковича? Не суровое ли наказание?

– Никаких соображений по этому поводу нет. Могу повторить то, что отметил у меня в эфире Николай Писарев. Это мнение тренера сборной, который разбирается в футболе лучше меня.

Он обратил внимание, что игровая проблема «Спартака» заключается в том, что Барко и Жедсон мешают друг другу на поле. Чисто по‑комментаторски я могу с ним согласиться. Барко такой типаж футболиста, который с трудом выполняет тренерское узкое задание, его все время будет тянуть в середину, из‑за чего игровая конструкция ломается. По сути, с Жедсоном они уже который матч не могут поделить пространство.

Видно, что португалец парень мастеровитый, с техникой, скоростью, но он вообще не выделяется на общем фоне. Думаю, что ему самому некомфортно, поскольку он не до конца понимает, как ему нужно взаимодействовать.

Обсуждать дисквалификацию Станковича я не хочу, это прерогатива КДК. С другой стороны, сколько можно регулярно нарушать правила? В регламенте все написано. В данном случае интересны футбольные нюансы, на которые обратил внимание Писарев.

«Спартаку» гораздо важнее трех своих футболистов – Жедсона, Барко и Маркиньоса расставить на поле. Маркиньос стал шахматной фигурой, которую вертят справа и слева. То он появляется на левом фланге, то в другом месте. Тренерский штаб работает с командой не первый месяц и пора бы уже определиться с позицией игроков.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 15 очками после 9 туров.
  • КДК РФС ранее дисквалифицировал главного тренера красно-белых Деяна Станковича на месяц за нецензурную брань в адрес главного судьи матча 8-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2) Егора Егорова.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Фернандеш Жедсон Маркиньос Барко Эсекьель Станкович Деян Черданцев Георгий
  • Читайте нас: 