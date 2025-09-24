Гвардиола ответил на претензии к скучной игре «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на мнение о том, что изменил стиль игры команды. Эксперты отмечают, что «горожане» стали показывать более оборонительный футбол в этом сезоне и полагаются на контратаки.

Игру команды в гостевом матче 5-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:1) сравнивали с «парковкой автобуса».

«Когда мы выиграли Премьер-лигу, мы были скучной командой, да? Может, игроки в будущем смогут рассказать, сколько я изменил в этом сезоне. Возможно, именно они имеют право рассказать, действительно ли я изменил подход, потому что они на каждой встрече, каждом матче, каждом послематчевом разборе. Вы можете у них спросить.

Я думаю, что все совершенно то же самое. Совершенно. Мы играли не так, как против «Наполи»? Мы три дня спустя изменили свой стиль? ***, я действительно крут, если изменил абсолютно все за три дня! Я, должно быть, действительно, действительно хороший тренер!

Пока я не уйду на пенсию, я бы хотел играть так, как мне хочется. Если говорить о принципах, то я предпочитаю, чтобы мы отбирали мяч высоко, много владели им, чтобы нарушать структуру соперника, и пытались наказывать его. Все всегда было так – и всегда будет так», – сказал Гвардиола.