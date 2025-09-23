Кубок России. «БроукБойз» со Смоловым вылетели от родного клуба Федора

«БроукБойз» прекратили выступление в FONBET Кубке России на стадии 4-го раунда Пути регионов.

Медийная команда проиграла саратовскому «Соколу» со счетом 0:2.

Федор Смолов вышел в старте и отыграл до 77-й минуты. Нападающий противостоял своему родному клубу.

Ранее сегодня «Урал» выбил ПСК из станицы Динской.