Кубок России. «БроукБойз» со Смоловым вылетели от родного клуба Федора

«БроукБойз» прекратили выступление в FONBET Кубке России на стадии 4-го раунда Пути регионов.
Медийная команда проиграла саратовскому «Соколу» со счетом 0:2.
Федор Смолов вышел в старте и отыграл до 77-й минуты. Нападающий противостоял своему родному клубу.
Ранее сегодня «Урал» выбил ПСК из станицы Динской.
Россия. Кубок. 4 раунд
БроукБойз - Сокол - 0:2 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - А. Доля, 17; 0:2 - Н. Глойдман, 50.
Удаления: Г. Коробов, 68 - нет.
Россия. Кубок. 4 раунд
ПСК - Урал - 1:2 (0:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Н. Морозов, 30; 0:2 - В. Бондарев, 36.
Источник: «Бомбардир»