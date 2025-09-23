Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ПСК - Урал: обзор матча 23 сентября 2025

ПСК
23.09.2025, вторник, 15:00
Россия. Кубок, 4 раунд
1 : 2
Завершен
Урал
30' Н. Морозов 36' В. Бондарев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол ПСК - Урал
Завершен
78'
Замена
Егор Мосин ️️️️➡️️ Владислав Карапузов
76'
Замена
Гонсалу Мигель ️️️️➡️️ Юрий Железнов
76'
Замена
Максим Воронов ️️️️➡️️ Евгений Марков
69'
Замена
Дмитрий Киселев ️️️️➡️️ Евгений Харин
69'
Замена
Тимур Аюпов ️️️️➡️️ Фаниль Сунгатулин
36'
ГОЛ! 0:2! Виталий Бондарев
33'
Желтая карточка
Юрий Железнов
30'
ГОЛ! 0:1! Никита Морозов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Михаил Опарин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
18
Никита Морозов
АП
97
Илья Ишков
АП
37
Виталий Бондарев
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
11
Владислав Карапузов
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Урал
97
Максим Воронов
ЦФ
31
Максим Сергеев
АП
5
Тимур Аюпов
ОП
35
Гонсалу Мигель
ПЗ
9
Егор Мосин
ЛЗ
71
Алексей Мамин
ВР
74
Дмитрий Киселев
АП
Статистика матча ПСК - Урал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Новости команд
Все
ПСК
Урал
В «Урале» приняли решение по футболисту из Медиалиги
30 июня
Президент «Урала» Иванов двумя словами охарактеризовал уволенного Березуцкого
30 июня
8
Президент «Урала» прокомментировал назначение Юрана
30 июня
3
Президент «Урала» Иванов рассказал, как у него дела с бензином
29 июня
2
«Урал» объявил имя нового тренера
24 июня
В Краснодарском крае впервые с 1977 года осталось только 2 клуба в основных лигах
22 июня
2
Еще один клуб из Краснодарского края тихо снялся со Второй лиги
21 июня
4
«Победа Хасавюрт» – «ПСК»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.60
19 июня
«ПСК» – «Астрахань»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.85
12 июня
«ПСК» – «Нарт»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.65
29 мая
В «Урале» приняли решение по футболисту из Медиалиги
30 июня
Президент «Урала» Иванов двумя словами охарактеризовал уволенного Березуцкого
30 июня
8
Президент «Урала» прокомментировал назначение Юрана
30 июня
3
Президент «Урала» Иванов рассказал, как у него дела с бензином
29 июня
2
«Урал» объявил имя нового тренера
24 июня
Больше новостей
Последние матчи
Все
ПСК
Урал
Товарищеские матчи,
Краснодар
5 : 1
25.06.2026
ПСК
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Победа
0 : 0
20.06.2026
ПСК
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
ПСК
1 : 4
13.06.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Дружба
4 : 0
06.06.2026
ПСК
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
ПСК
0 : 0
30.05.2026
Нарт
Товарищеские матчи,
Краснодар
5 : 1
25.06.2026
ПСК
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Победа
0 : 0
20.06.2026
ПСК
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
ПСК
1 : 4
13.06.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Дружба
4 : 0
06.06.2026
ПСК
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
ПСК
0 : 0
30.05.2026
Нарт
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Динамо Мх
2 : 0
23.05.2026
Урал
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Урал
0 : 1
20.05.2026
Динамо Мх
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Урал
2 : 0
11.05.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Урал
0 : 1
04.05.2026
Шинник
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 