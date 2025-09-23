Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Россия. PARI Первая лига, 32 тур