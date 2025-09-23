Введите ваш ник на сайте
  В «Монако» раскрыли диагноз и сроки восстановления Головина

В «Монако» раскрыли диагноз и сроки восстановления Головина

Сегодня, 19:30

Пресс-служба «Монако» опубликовала информацию о новой травме Александра Головина.

«У Головина травма правого подколенного сухожилия. Возможно, он сможет вернуться после октябрьской паузы на матчи сборных», – сообщили в клубе.

  • Полузащитник не играет с 7 сентября, когда в составе сборной России полностью провел товарищеский матч с Катаром (4:1).
  • После международной паузы у «Монако» будет игра с «Анжером» 19 октября.
  • Статистика Головина в этом сезоне: 3 матча (248 минут) без голевых действий.

Источник: «Р-Спорт»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
