Черданцев сказал, за счет чего «Зенит» победил «Краснодар»

Сегодня, 18:48
4

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев проанализировал игру 9-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

– Заслуженная ли победа «Зенита»?

– Не люблю слово «заслуженная». Была тяжелая и равная игра. «Зенит» лучше использовал свои моменты. Качество футбола мне понравилось.

В прошлый раз мы говорили про матч «Динамо» – «Спартак», где тоже был драйв, тоже были эмоции, но качество футбола было значительно ниже, при том, что там тоже собраны очень качественные футболисты.

Команды показали, что это два ведущих клуба страны. Очный матч подтвердил, что с точки зрения баланса, стабильности и исполнительского мастерства это две лучшие команды страны.

Мне игра понравилась, в футболе побеждают те, кто забивают голы. На 40‑й секунде у «Краснодара» был стопроцентный момент, в котором выручил Адамов. Вратари на то и нужны, чтобы выручать в нужный момент.

Удача была где‑то на стороне «Зенита», сыграло роль исполнительское мастерство.

«Зенит» одержал важнейшую победу в этой части сезона, но и «Краснодар» провел качественный матч. Другой вопрос, что Семак правильно расставил игроков, донес до них, что нужно делать на поле.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Черданцев Георгий
Skull_Boy
1758643228
Из-за "правильного" свистка
Ответить
...уефан
1758643592
...Смеагол сказал - "Моя... Моя прелесть!"...
Ответить
Кривая да нелёгкая
1758643689
Зенит был сильнее
Ответить
власик
1758643836
Краснодар играл грубо, лучше мастерство не позволяло. Особенно Кривцов и Петров. Они вообще костоломы и по технике, и по уму. Зенит играл посредственно. Нужно продавать Вендела ( либо не хочет,либо сдал). Отдать срочно с доплатой Соболева. Нино тяжел и неповоротлив. Как то так
Ответить
