Черданцев сказал, за счет чего «Зенит» победил «Краснодар»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев проанализировал игру 9-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

Петербуржцы выиграли на выезде со счетом 2:0.

Максим Глушенков и Луис Энрике оформили по голу + ассисту.

– Заслуженная ли победа «Зенита»?

– Не люблю слово «заслуженная». Была тяжелая и равная игра. «Зенит» лучше использовал свои моменты. Качество футбола мне понравилось.

В прошлый раз мы говорили про матч «Динамо» – «Спартак», где тоже был драйв, тоже были эмоции, но качество футбола было значительно ниже, при том, что там тоже собраны очень качественные футболисты.

Команды показали, что это два ведущих клуба страны. Очный матч подтвердил, что с точки зрения баланса, стабильности и исполнительского мастерства это две лучшие команды страны.

Мне игра понравилась, в футболе побеждают те, кто забивают голы. На 40‑й секунде у «Краснодара» был стопроцентный момент, в котором выручил Адамов. Вратари на то и нужны, чтобы выручать в нужный момент.

Удача была где‑то на стороне «Зенита», сыграло роль исполнительское мастерство.

«Зенит» одержал важнейшую победу в этой части сезона, но и «Краснодар» провел качественный матч. Другой вопрос, что Семак правильно расставил игроков, донес до них, что нужно делать на поле.