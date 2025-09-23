Ямаль сделал заявление после упущенного «Золотого мяча»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль опубликовал пост в соцсетях по итогам церемонии вручения «Золотого мяча».
- 18-летний футболист стал вторым в голосовании, уступив награду Усману Дембеле из «ПСЖ».
- Зато Ямаля признали лучшим молодым игроком 2025 года по версии France Football.
- Он первым в истории взял Трофей Копа два раза подряд.
«Замысел Бога совершенен: чтобы достичь вершины, нужно взбираться.
Рад выиграть трофей имени Копа второй раз и поздравляю Усмана Дембеле с наградой и отличным сезоном», – написал Ямаль.
Источник: «Бомбардир»