Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ямаль сделал заявление после упущенного «Золотого мяча»

Сегодня, 16:29

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль опубликовал пост в соцсетях по итогам церемонии вручения «Золотого мяча».

  • 18-летний футболист стал вторым в голосовании, уступив награду Усману Дембеле из «ПСЖ».
  • Зато Ямаля признали лучшим молодым игроком 2025 года по версии France Football.
  • Он первым в истории взял Трофей Копа два раза подряд.

«Замысел Бога совершенен: чтобы достичь вершины, нужно взбираться.

Рад выиграть трофей имени Копа второй раз и поздравляю Усмана Дембеле с наградой и отличным сезоном», – написал Ямаль.

Еще по теме:
Отец Ямаля – о «Золотом мяче»: «Это не кража, но моральный ущерб нанесен» 3
Список обладателей наград, врученных на церемонии «Золотого мяча»
Ямаль стал рекордсменом «Золотого мяча»
Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Ямаль Ламин
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Радимов не согласился с мнением Аршавина по матчу «Краснодар» – «Зенит»
17:03
Третий самый дорогой игрок «Реала» задумался об уходе из клуба в январе
16:50
1
Стало известно, сколько денег предложили Дзюбе и Смолову за бой
16:42
Ямаль сделал заявление после упущенного «Золотого мяча»
16:29
Фетисов рассказал о влиянии Заремы в «Спартаке»
16:16
2
Мбаппе побил рекорд Анри и Платини
15:57
Быстров жестко прошелся по Соболеву: «Нахрен нужен такой нападающий?!»
15:45
12
Посол Аргентины в России назвал лучшего аргентинца РПЛ
15:15
5
Радимов раскритиковал поведение Глушенкова: «Раздражает меня»
14:50
13
Мостовой высмеял Шпилевского: «Как можно такое ляпнуть»
14:38
7
Все новости
Все новости
Мбаппе побил рекорд Анри и Платини
15:57
Агент Захаряна отреагировал на вызов Арсена в сборную России
15:30
2
«Реал» допускает уход Винисиуса свободным агентом
13:26
Отец Ямаля – о «Золотом мяче»: «Это не кража, но моральный ущерб нанесен»
12:00
3
Мбаппе обратился к Дембеле, выигравшему «Золотой мяч»
01:21
Ямаль стал рекордсменом «Золотого мяча»
00:39
Стала известна обладательница женского «Золотого мяча»-2025
Вчера, 23:36
Ямаль получил награду от France Football
Вчера, 22:10
Ямаль проведет масштабную вечеринку после церемонии «Золотого мяча»
Вчера, 20:47
1
Коэффициент на «Золотой мяч» для Ямаля упал более чем в 2 раза в день вручения награды
Вчера, 17:55
2
Примера. «Барселона» разгромила «Хетафе» (3:0), у Феррана дубль
21 сентября
В Испании раскрыли состав делегации «Барселоны» на церемонию вручения «Золотого мяча»
21 сентября
2
Только 2 тренера до Алонсо выиграли первые 5 матчей Примеры во главе «Реала»
20 сентября
1
Примера. «Реал» победил «Эспаньол» (2:0) и идет без потерь
20 сентября
3
Сын Негрейры в суде опроверг официальную версию «Барселоны» по делу о взяточничестве
18 сентября
Подробности взаимоотношений Винисиуса и Хаби Алонсо в «Реале»
18 сентября
1
Мбаппе назвал своего фаворита на «Золотой мяч»: «Буду счастлив, если он победит»
17 сентября
В Испании приняли решение по скандальному удалению Хейсена
17 сентября
Стало известно, на какой срок выбыл Трент из «Реала»
17 сентября
Стало известно, сколько матчей «Барселоны» может пропустить Ямаль
17 сентября
Только один футболист забил за «Реал» 50 голов быстрее, чем Мбаппе
17 сентября
Фото«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
16 сентября
Левандовски собрал идеального тренера из качеств тех, с кем работал
15 сентября
45-летний экс-защитник «Барселоны» отреагировал на новость о его смерти
15 сентября
Мбаппе опоздал на сегодняшнюю тренировку «Реала»
15 сентября
5
Батраков попал в шорт-лист «Барселоны»
15 сентября
6
Примера. «Барселона» разгромила «Валенсию» (6:0), три игрока сделали по дублю
14 сентября
Игрока «Барселоны» исключили из стартового состава на матч с «Валенсией» из-за опоздания на разминку
14 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 