Ямаль сделал заявление после упущенного «Золотого мяча»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль опубликовал пост в соцсетях по итогам церемонии вручения «Золотого мяча».

18-летний футболист стал вторым в голосовании, уступив награду Усману Дембеле из «ПСЖ».

Зато Ямаля признали лучшим молодым игроком 2025 года по версии France Football.

Он первым в истории взял Трофей Копа два раза подряд.

«Замысел Бога совершенен: чтобы достичь вершины, нужно взбираться.

Рад выиграть трофей имени Копа второй раз и поздравляю Усмана Дембеле с наградой и отличным сезоном», – написал Ямаль.