Мостовой отреагировал на рекордное число бразильцев в матче «Краснодар» – «Зенит»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на рекордное количество бразильцев в матче 9-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит» (0:2). В стартовых составах команд вышли в сумме 10 бразильских игроков.
«Меня эта тенденция не пугает. Паспорт не играет в футбол.
«Краснодар» 10 лет кричал, что иностранцы – это зло, и все эти годы выше 5-го места не поднимался. И как только сильные легионеры стали выступать за «Краснодар», они стали чемпионами. У «Зенита» ровно то же самое.
Играют не национальности, а живые люди. Если ты сильнее, ты играешь. В этот раз вышли 10 бразильцев, в следующий выйдут 10 аргентинцев. Кто мешает российским футболистам быть сильнее их? У наших условия, которые даже присниться не могли. Играйте, пожалуйста», – сказал Мостовой.
- В стартовом составе «Краснодара» на поле появилось 4 бразильца – Жубал, Витор Тормена, Дуглас Аугусто и Виктор Са; у «Зенита» вышли 6 бразильцев – Нино, Дуглас Сантос, Вендел, Педро, Густаво Мантуан и Луис Энрике.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 19 очками после 9 туров, «Зенит» идет 5-м с 16 баллами.