Мостовой отреагировал на рекордное число бразильцев в матче «Краснодар» – «Зенит»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на рекордное количество бразильцев в матче 9-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит» (0:2). В стартовых составах команд вышли в сумме 10 бразильских игроков.

«Меня эта тенденция не пугает. Паспорт не играет в футбол.

«Краснодар» 10 лет кричал, что иностранцы – это зло, и все эти годы выше 5-го места не поднимался. И как только сильные легионеры стали выступать за «Краснодар», они стали чемпионами. У «Зенита» ровно то же самое.

Играют не национальности, а живые люди. Если ты сильнее, ты играешь. В этот раз вышли 10 бразильцев, в следующий выйдут 10 аргентинцев. Кто мешает российским футболистам быть сильнее их? У наших условия, которые даже присниться не могли. Играйте, пожалуйста», – сказал Мостовой.