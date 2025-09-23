Введите ваш ник на сайте
Сборная России поздравила Доннарумму

Сегодня, 10:50

Телеграм-канал сборной России опубликовал поздравление для голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. Итальянец выиграл трофей Яшина по итогам сезона-2024/25 – приз лучшему голкиперу мира по версии France Football.

«Приз великого Льва Ивановича Яшина лучшему голкиперу года получил Джанлуиджи Доннарумма 🧤

Итальянскому вратарю вручили награду на церемонии «Золотого мяча». Поздравляем 👏» – говорится в сообщении в телеграм-канале сборной России.

  • Доннарумма в прошлом сезоне выступал за «ПСЖ», а в сентябре перешел в «Манчестер Сити».
  • Ранее итальянец уже выигрывал трофей Яшина в 2021 году.

Еще по теме:
Список обладателей наград, врученных на церемонии «Золотого мяча»
Топ-10 лучших футболистов мира по версии France Football 1
Определен обладатель трофея Яшина-2025 2
Источник: телеграм-канал «Сборная России по футболу»
Лига чемпионов Франция. Лига 1 Манчестер Сити Россия Доннарумма Джанлуиджи
