Сборная России поздравила Доннарумму

Телеграм-канал сборной России опубликовал поздравление для голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. Итальянец выиграл трофей Яшина по итогам сезона-2024/25 – приз лучшему голкиперу мира по версии France Football.

«Приз великого Льва Ивановича Яшина лучшему голкиперу года получил Джанлуиджи Доннарумма 🧤

Итальянскому вратарю вручили награду на церемонии «Золотого мяча». Поздравляем 👏» – говорится в сообщении в телеграм-канале сборной России.