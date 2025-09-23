Сборная России поздравила Доннарумму

Телеграм-канал сборной России опубликовал поздравление для голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. Итальянец выиграл трофей Яшина по итогам сезона-2024/25 – приз лучшему голкиперу мира по версии France Football.
«Приз великого Льва Ивановича Яшина лучшему голкиперу года получил Джанлуиджи Доннарумма 🧤
Итальянскому вратарю вручили награду на церемонии «Золотого мяча». Поздравляем 👏» – говорится в сообщении в телеграм-канале сборной России.
- Доннарумма в прошлом сезоне выступал за «ПСЖ», а в сентябре перешел в «Манчестер Сити».
- Ранее итальянец уже выигрывал трофей Яшина в 2021 году.