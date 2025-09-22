Талалаев: «Все ждут, что «Балтика» сдуется, но мы не сдуемся»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев пообещал и дальше выдерживать темп РПЛ.

«Балтика» не проиграла в первых 9 турах РПЛ.

Это рекорд для выходцев из Первой лиги – превзойдено достижение «Сокола».

«Балтика» занимает 2-е место в РПЛ.

«Для меня не так важен рекорд, для меня важно вот это ощущение. У меня сомнения сегодня по второму тайму, что дальше будет. Все ждут, что мы сдуемся, – мы не сдуемся. Но нам играть в футбол нужно в хороший. А у нас пока, к сожалению, не всегда это получается», – сказал Талалаев.