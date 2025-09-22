Аршавин сделал вывод по итогам матча «Краснодар» – «Зенит»

Бывший зенитовец Андрей Аршавин высказался по итогам матча 9-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит» (0:2).

– После победы «Зенита» над «Краснодаром» фаворита в РПЛ нет. Есть группа команд, которая будет бороться за чемпионство, еще предстоит очень долгий путь.

– Кто может вот этим двум командам составить конкуренцию в РПЛ?

– ЦСКА, «Спартак», «Динамо».