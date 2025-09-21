Тренер лидирующего в Первой лиге «Спартака»: «Мы – команда-ноунейм»

Тренер «Спартака» из Костромы Евгений Таранухин прокомментировал лидерство команды в Первой лиге.

Накануне костромичи победили «Чайку» на выезде (4:2).

В прошлом сезоне «Спартак» был во Второй лиге.

Костромичи не претендуют на выход в РПЛ ввиду отсутствия соответствующего стадиона.

«Команда хорошо себя чувствует. Все довольны и счастливы, что идeм на первом месте. Конечно, неожиданно, но какой-то эйфории не чувствуется. Уже готовимся к следующей игре. Нет такого, что все празднуют. В команде позитивное и рабочее настроение.

Об РПЛ пока мыслей не возникает. Все понимают, что путь долгий. Пока об этом не думаем. Настраиваемся на каждую игру и понимаем, что мы – команда-ноунейм, а все футболисты трудяги, которые должны проделать огромный путь за счeт характера», – сказал Таранухин.