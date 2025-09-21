Боярский назвал команду РПЛ, которую «невозможно смотреть»

Журналист, болельщик «Динамо» Александр Боярский недоволен стилем игры махачкалинского «Динамо».

Накануне «Динамо Мх» в 9-м туре РПЛ спаслось в матче с «Локомотивом» (1:1).

Махачкалинцы забили на 90+5 минуте – отличился новичок Миро.

«Динамо Мх» идет на 11-м месте.

«Смотрю сейчас Махачкалу с «Локомотивом» и просто отказываюсь понимать: как ИМ можно было недавно проиграть. Это за гранью добра и зла было.

Как? Ну как? Ну там вообще у Дагестана нет футбола. Одна борьба и бестолковые навесы. Смотреть невозможно», – написал Боярский.