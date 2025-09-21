Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Боярский назвал команду РПЛ, которую «невозможно смотреть»

Боярский назвал команду РПЛ, которую «невозможно смотреть»

Сегодня, 12:01
8

Журналист, болельщик «Динамо» Александр Боярский недоволен стилем игры махачкалинского «Динамо».

  • Накануне «Динамо Мх» в 9-м туре РПЛ спаслось в матче с «Локомотивом» (1:1).
  • Махачкалинцы забили на 90+5 минуте – отличился новичок Миро.
  • «Динамо Мх» идет на 11-м месте.

«Смотрю сейчас Махачкалу с «Локомотивом» и просто отказываюсь понимать: как ИМ можно было недавно проиграть. Это за гранью добра и зла было.

Как? Ну как? Ну там вообще у Дагестана нет футбола. Одна борьба и бестолковые навесы. Смотреть невозможно», – написал Боярский.

Еще по теме:
Биджиев прокомментировал спасение «Динамо Мх» в матче с «Локо» 1
Лапочкин согласен с претензиями Галактионова к судейству: «Это серьезная ошибка» 7
Галактионов прокомментировал упущенную победу «Локомотива» над махачкалинским «Динамо»
Источник: телеграм-канал «Динамо Мх»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх
Рекомендуем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1758445505
ФФФсе подумали про зенит??
Ответить
САДЫЧОК
1758447004
хренов знаток, который предал Зенит на Тосно-а потом опять примазался к Зениту!
Ответить
Алим Терек
1758448363
вполне нормально себе играли,не хуже паравоза.
Ответить
АЛЕКС 58
1758448498
У пуделя такая же установка,навесы,навесы,навесы...чем ты там недоволен?
Ответить
crf57
1758448736
Это ЗЕНИТ невозможно смотреть!!
Ответить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
3
ВидеоИгрокам «Крыльев Советов» пришлось ехать на матч со «Спартаком» на такси
13:00
2
Глушаков ответил, кто спасет «Спартак»
12:46
1
Боярский назвал команду РПЛ, которую «невозможно смотреть»
12:01
8
«Звонят люди из Европы, они в шоке»: Шпилевский – о судействе в матче с «Ахматом»
11:27
5
Угальде назвал клуб своей мечты – это не «Спартак»
11:10
4
Прогноз Титова на «Спартак» – «Крылья Советов»
10:48
3
Глушаков заявил, что Станковича скоро уволят из «Спартака»
10:20
6
Генич дал прогноз на «Спартак» – «Крылья Советов»
10:05
7
Кисляк рассказал, на что копит деньги
09:55
1
Все новости
Все новости
Видео«Динамо» забило курьезный гол «Оренбургу»
13:27
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Крылья Советов»: 21 сентября
13:22
«Спартак» извинился перед «Крыльями Советов»
13:13
Титов одной фразой описал работу Карпина в «Динамо»
12:23
1
Кисляк раскрыл, на что потратил 1-ю зарплату
11:51
Экс-игрок «Ференцвароша» охарактеризовал Черчесова
11:18
Угальде назвал клуб своей мечты – это не «Спартак»
11:10
4
Прогноз Титова на «Спартак» – «Крылья Советов»
10:48
3
Фассон прокомментировал 5 ничьих «Локо» подряд
10:38
1
Глушаков заявил, что Станковича скоро уволят из «Спартака»
10:20
6
Генич дал прогноз на «Спартак» – «Крылья Советов»
10:05
7
Кисляк рассказал, на что копит деньги
09:55
1
«К лучшему»: Гладилин – о дисквалификации Станковича
09:33
3
Биджиев прокомментировал спасение «Динамо Мх» в матче с «Локо»
09:18
1
Прогноз Бубнова на «Спартак» – «Крылья Советов»
09:03
5
Где смотреть матч «Сочи» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 22 сентября 2025
08:58
Глушаков – о критике судей «Спартаком»: «Люди ищут себе отговорки, не надо оправдываться»
08:27
8
Рахимов прокомментировал спасение «Рубина» в матче с «Акроном»
08:19
«Локомотив» установил рекорд чемпионата России
01:50
4
Кураньи оценил работу Карпина в «Динамо»
01:25
1
Тошич объяснил, почему Станкович обматерил арбитра
01:00
2
Лапочкин согласен с претензиями Галактионова к судейству: «Это серьезная ошибка»
00:36
7
Даку не проставился перед игроками «Рубина» за свадьбу
00:12
3
Пономарев – о потенциальном новичке ЦСКА: «Это балласт!»
Вчера, 23:58
1
Галактионов прокомментировал упущенную победу «Локомотива» над махачкалинским «Динамо»
Вчера, 23:50
Канчельскис дал прогноз на матч «Краснодар» – «Зенит»
Вчера, 23:34
2
Баринов – после ничьей с «Динамо Мх»: «Пару слов? У судьишки спросите»
Вчера, 23:11
4
Марио Фернандесу предложат возобновить карьеру в России
Вчера, 22:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 