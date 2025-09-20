Кураньи дал совет Тюкавину

Бывший динамовец Кевин Кураньи высказался о перспективах Константина Тюкавина вернуться на топ-уровень после серьезной травмы колена.
– Тюкавин совсем недавно восстановился от очень серьeзной травмы: разрыв крестообразных связок. Какой совет дадите Косте после такого повреждения?
– Он ещe молод. Думаю, у него всe будет хорошо. Самое главное для него сейчас – это оставаться профессионалом и продолжать выкладываться по полной.
– Он ещe может вернуться к прежним кондициям?
- Я думаю, что да. У него очень большой потенциал. Конечно, серьeзная травма не помогает прогрессу. Но я думаю, Тюкавина ждeт большое европейское будущее.
- Тюкавин забил «Сочи» (4:0) в кубковом матче.
- Он не играл с марта по сентябрь.
Источник: Legalbet