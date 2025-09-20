Кураньи поделился эмоциями от возвращения в Москву

Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи приехал в Москву на Кубок легенд.

«Я очень рад снова вернуться в Россию! Для меня всегда большое удовольствие приезжать в Москву. Это один из моих из любимых городов в мире. Поэтому я всегда с радостью приезжаю на Кубок легенд. Тут я вижусь со своими старыми друзьями, мы здорово проводим время», – сказал Кураньи.