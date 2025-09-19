Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Егоров посоветовал «Спартаку» нового тренера: «Со своим кандидатом я определился окончательно»

Егоров посоветовал «Спартаку» нового тренера: «Со своим кандидатом я определился окончательно»

Сегодня, 17:54
2

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров аргументировал, почему «Спартак» должен сменить Деяна Станковича на Леонида Слуцкого.

«Слуцкий – хороший вариант для «Спартака». Во-первых, потому что он вернет тот утерянный уровень культуры главного спикера. «Спартак» в последнее время невозможно смотреть и слушать – и это я не про игру в футбол, хотя про нее тоже.

Тренером должен стать человек, который сможет просто достойно представлять клуб в разных областях – от посещения театральных постановок до участия в шоу.

Образ у «Спартака» печальный. «Спартак» – это про жизнь и творчество, так исторически сложилось, хоть никто уже и не помнит.

Слуцкий – это повышение культурного уровня. В СССР мы бы посмотрели на Слуцкого и сказали – вот есть динамовский тренер (Карпин, кстати, похож на такого), есть армейский, а есть мясной. Вот Слуцкий он такой, творческий, более народный.

Во-вторых, «Спартак» – это не мужицкая команда на сегодня. Она не клюет на сербский темперамент Станковича. Она от этого темперамента страдает.

Слуцкий будет искать подход к игрокам. Я уверен, что Станкович подход не ищет. Станкович – звезда, дива, прима, которая требует и обижается.

В-третьих, у Слуцкого все-таки богатейшая карьера – работа на разных континентах с разными ментальностями, опыт в сборной. Большой тренер, которого нужно вернуть в Россию.

Сегодня мы вообще не вправе допускать, чтобы такие тренеры как Слуцкий или Черчесов сидели без работы именно в России. Как полуопытный Станкович может работать в «Спартаке», а Слуцкий и Черчесов – нет? Нонсенс.

В общем, я со своим кандидатом определился окончательно. Слуцкий – в «Спартак»! А «Балтику» не будем лишать Талалаева», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

  • «Спартак» в четверг дома проиграл «Ростову» в FONBET Кубке России.
  • В РПЛ команда идет на 8-м месте после 8 туров.
  • Станковича дисквалифицировали на месяц за оскорбление судей.

Заболотному возместили долг вместо «Химок»
Реакция Мостового на длительную дисквалификацию Станковича 2
Семин высказался о длительной дисквалификации Станковича 5
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
Россия. Премьер-лига Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Спартак Слуцкий Леонид Станкович Деян
oyabun
1758295355
Что то есть в этом предложении. Но РУ Спартака зациклено на иностранных тренерах, причем довольно таки заурядных.
Ответить
Интерес
1758295561
Лёня взял под козырёк, скушав местный пирожок.
Ответить
WILDLING_HRUNDEL
1758295725
И Лёню укормят желудями с бромантаном, такой же станет)
Ответить
