Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Легенда «МЮ» призвал забанить Израиль: «Почему действуют двойные стандарты? Россию отстранили через четыре дня»

Легенда «МЮ» призвал забанить Израиль: «Почему действуют двойные стандарты? Россию отстранили через четыре дня»

Вчера, 22:22
1

Легендарный игрок «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона выступил за отстранение израильских спортсменов и команд от международных турниров.

«Через четыре дня после начала конфликта на Украине ФИФА и УЕФА отстранили Россию [от турниров].

Уже 716 дней продолжается то, что Amnesty International назвала геноцидом, и все же Израилю по-прежнему разрешено участвовать.

Почему действуют двойные стандарты? ФИФА и УЕФА должны отстранить Израиль от участия в турнире.

Клубы по всему миру должны отказаться играть с израильскими командами, действующие игроки по всему миру должны отказаться играть против израильских команд.

Пора всем взяться за дело, кто со мной?» – сказал Кантона на благотворительном мероприятии «Вместе за Палестину» в Лондоне.

  • Израиль ведет боевые действия в секторе Газа с октября 2023 года.
  • Российские команды отстранены с февраля 2022 года.

Еще по теме:
⚡️ Сборная Испании может бойкотировать ЧМ-2026: подробности 8
Реакция Губерниева на слова испанского премьера об отстранении России и Израиля 2
Премьер-министр Испании выступил за отстранение израильских команд 4
Источник: Спортс’’
Англия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Манчестер Юнайтед Россия Израиль
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1758224052
Потому что теперь , в 21 веке-мы "евреи",все беды угасающей западной цивилизации "идут от России".А "жертвы тысячелетних гонений" как раз массово осели там.Особенна сильна их "благодарность" за настойчивое отстаивание "тираном Сталиным "создание" независимого государства Израиль, на землях Большой Палестины.ПОнятно,что в пику Великобритании,лезущей постоянно в окраины России и владевшей ситуацией на подмандатной ей территории Палестины. Но тут у Запада запал пропал...
Ответить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
2
Лига чемпионов. Дубль Рэшфорда принес «Барсе» победу над «Ньюкаслом», «Ман Сити» сильнее «Наполи» и другие результаты
Вчера, 23:59
Лига чемпионов. «Кайрат» разгромно проиграл «Спортингу» – 1:4
Вчера, 23:53
1
Альба одним словом описал игроков «Ростова» после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:37
1
Холанд установил рекорд Лиги чемпионов
Вчера, 23:30
Радимов – о победе «Ростова»: «Хорошо, что для «Спартака» все так закончилось»
Вчера, 23:23
1
Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова»
Вчера, 23:11
3
ФотоФанаты «Манчестер Сити» красиво встретили Де Брюйне
Вчера, 22:57
⚡️ Кубок России. «Спартак» дома проиграл «Ростову» – 1:2
Вчера, 22:45
41
Фото18-летний вратарь «Кайрата» отбил пенальти в ЛЧ в стиле Акинфеева – это 2-й матч в его карьере
Вчера, 22:35
Все новости
Все новости
Легенда «МЮ» призвал забанить Израиль: «Почему действуют двойные стандарты? Россию отстранили через четыре дня»
Вчера, 22:22
1
Лэмпард может в третий раз возглавить команду АПЛ
Вчера, 16:50
2
«Ювентус» нацелился на капитана «Манчестер Сити»
Вчера, 12:06
Рейтинг клубов с наибольшими тратами на текущий состав: 7 из 10 представляют АПЛ
17 сентября
Названы сроки возможного увольнения Аморима из «МЮ»
16 сентября
Аморима ждут в португальском топ-клубе
16 сентября
Гвардиола выбрал самую запоминающуюся победу в тренерской карьере
15 сентября
Гвардиола назвал самый важный трофей в футболе
15 сентября
«Манчестер Сити» уволил бармена, надевшего футболку «МЮ» в день дерби
15 сентября
1
В «Манчестер Юнайтед» определились с будущим Аморима после разгрома в дерби
15 сентября
1
Салах вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
15 сентября
Бывший тренер «Спартака» может сменить Аморима в «МЮ»
15 сентября
6
Салах установил рекорд «Ливерпуля»
15 сентября
Фото«Манчестер Юнайтед» – худший клуб АПЛ с момента назначения Аморима
15 сентября
3
Гвардиола прокомментировал 3:0 «Сити» с «Манчестер Юнайтед»
15 сентября
Комментарий Аморима после разгрома от «Сити»
14 сентября
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед», Холанд оформил дубль
14 сентября
3
АПЛ. «Ливерпуль» победил «Бернли» (1:0) благодаря голу Салаха на 93-й минуте и идет без потерь
14 сентября
Только одна команда в 7 высших английских дивизионах не забила в этом сезоне – с ней работает экс-тренер «Спартака»
14 сентября
6
АПЛ. «Челси» потерял очки с «Брентфордом» (2:2), пропустив на 93-й минуте
13 сентября
АПЛ. «Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест» (3:0) и поднялся на 1-е место
13 сентября
1
Где смотреть матч «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»: во сколько прямая трансляция: 14 сентября 2025
13 сентября
ВидеоТренер «Форест» перепутал Зинченко с Шевченко
12 сентября
2
ФотоГрилиш – лучший игрок месяца в АПЛ
12 сентября
Моуринью и экс-вратарь «Динамо» конкурируют за пост тренера «Лидса»
12 сентября
Доннарумма назвал лучшую лигу мира
12 сентября
2
Реакция «Челси» на 74 обвинения от Футбольной ассоциации Англии
11 сентября
«Челси» обвинили в 74 нарушениях при Абрамовиче
11 сентября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 