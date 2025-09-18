Легенда «МЮ» призвал забанить Израиль: «Почему действуют двойные стандарты? Россию отстранили через четыре дня»

Легендарный игрок «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона выступил за отстранение израильских спортсменов и команд от международных турниров.

«Через четыре дня после начала конфликта на Украине ФИФА и УЕФА отстранили Россию [от турниров].

Уже 716 дней продолжается то, что Amnesty International назвала геноцидом, и все же Израилю по-прежнему разрешено участвовать.

Почему действуют двойные стандарты? ФИФА и УЕФА должны отстранить Израиль от участия в турнире.

Клубы по всему миру должны отказаться играть с израильскими командами, действующие игроки по всему миру должны отказаться играть против израильских команд.

Пора всем взяться за дело, кто со мной?» – сказал Кантона на благотворительном мероприятии «Вместе за Палестину» в Лондоне.