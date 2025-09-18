Слот назвал фактор, из-за которого «Ливерпуль» победил «Атлетико»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:2).

«Если хочешь победить такую ​​команду, как «Атлетико», с еe невероятным менталитетом, нужно это сделать их же оружием – менталитетом. Сегодня мы снова показали, что можем победить их с помощью менталитета.

Думаю, мы должны были облегчить себе задачу: при счeте 2:0 в первом тайме у нас было немало моментов, чтобы забить третий гол. При счeте 2:1 во втором тайме мы попали в штангу, несколько раз были очень близки, чтобы забить. Если разница в счете составляет всего один гол, что-то всегда может случиться, и это случилось.

Не знаю, возможно был небольшой рикошет, но второй мяч залетел в наши ворота. Но мы снова проявили хладнокровие, потому что в те 10 минут, что ещe оставалось играть, мы давили, давили, давили и забили со стандарта.

Была ли самоуспокоенность при счете 2:0? Это возможно, но в этом сезоне с нами нечасто такое случалось, чтобы мы вели 2:0 уже после шести минут игры.

Если мы чувствуем, что нужно срочно забивать, то мы невероятны. Теперь нам нужно сделать так, чтобы мы испытывали это чувство на протяжении всех 90 минут. Чтобы мы даже не смотрели на счет, а просто испытывали это чувство каждую секунду» – сказал Слот.