Черчесов прокомментировал кубковое поражение «Ахмата» от «Зенита»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов подвел итоги проигранного матча с «Зенитом».

Команды встречались в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Петербуржцы одержали домашнюю победу со счетом 2:1 благодаря дублю Александра Соболева.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«С «Зенитом» никому просто не бывает, ожидали такой матч. У нас не заладилось сегодня со стандартами, хоть и мы забили после него.

Всe же это не ложится в наши стандарты понимания. Будем ещe больше работать.

Благодарен ребятам за футбол и, в особенности, за второй тайм», – сказал Черчесов.