Черчесов прокомментировал кубковое поражение «Ахмата» от «Зенита»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов подвел итоги проигранного матча с «Зенитом».
- Команды встречались в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- Петербуржцы одержали домашнюю победу со счетом 2:1 благодаря дублю Александра Соболева.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
«С «Зенитом» никому просто не бывает, ожидали такой матч. У нас не заладилось сегодня со стандартами, хоть и мы забили после него.
Всe же это не ложится в наши стандарты понимания. Будем ещe больше работать.
Благодарен ребятам за футбол и, в особенности, за второй тайм», – сказал Черчесов.
Источник: сайт «Ахмата»