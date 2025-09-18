Соболев – о своей результативности: «Дрова в печке начинают разгораться»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился эмоциями после матча с «Ахматом».

Команды встречались в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Петербуржцы одержали домашнюю победу со счетом 2:1 благодаря дублю Соболева.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Зенит» досрочно вышел в 1/4 финала Пути РПЛ с 1-го места в группе.

– Поздравляем с дублем в ворота «Ахмата». Как вам игра?

– Думаю, что хорошую игру мы провели, моменты создавали. И за исключением гола соперник особо ничего не создал. Думаю, мы провели игру на хорошем уровне.

– По празднованию первого гола мы можем судить о счастливых для вашей семьи новостях. Может быть, поделитесь подробностями?

– Я уже выкладывал в соцсети, будет у нас второй ребенок. Как и все делают, поместил мяч под футболку и имитировал пузо (смеется).

– Мы вас поздравляем! В связи с этим что почувствовали, когда судья отменил ваш первый результативный удар?

– Если честно, ничего не почувствовал, потому что не впервой. Уже очень много голов отменяли после ВАР.

Ничего не почувствовал, просто подумал, что забью еще. Не было никакого переживания.

– Со стороны показалось после этого, что без гола с поля вы точно не уйдете. Тоже об этом подумали?

– Да, сто процентов!

– После этого дубля на вашем счету – 11 забитых мячей в составе сине-бело-голубых. Как оцените свою результативность?

– Если мы берем последний отрезок прошлого сезона и начало этого, то есть куда стремиться, конечно, но, как говорится, дрова в печке начинают потихонечку разгораться. Дай Бог, чтобы пламя было хорошим.