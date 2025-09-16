Ливай: «Чувствую себя на 100 процентов красно-белым»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия рассказал о самоощущении.
«Это уже мой второй сезон в РПЛ. И могу сказать, что «Спартак» – самый популярный клуб в России. Посмотрите, сколько фанатов поддерживает нас даже в выездных матчах. Такие моменты дают понять, насколько это большой клуб. Поддержка болельщиков, правда, потрясающая.
Надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем дать им много поводов для радости. Я чувствую себя на 100% красно-белым. В России для меня есть только «Спартак», – сказал Гарсия.
- Гарсия перешeл в «Спартак» в феврале 2025 года из греческого АЕКа за 18,7 миллиона евро.
- Форвард сборной Тринидад и Тобаго подписал контракт с красно-белыми до 2028 года.
- Всего 27-летний Гарсия провeл в составе «Спартака» 22 матча и забил 5 мячей.
Источник: Legalbet