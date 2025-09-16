Ливай: «Чувствую себя на 100 процентов красно-белым»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия рассказал о самоощущении.

«Это уже мой второй сезон в РПЛ. И могу сказать, что «Спартак» – самый популярный клуб в России. Посмотрите, сколько фанатов поддерживает нас даже в выездных матчах. Такие моменты дают понять, насколько это большой клуб. Поддержка болельщиков, правда, потрясающая.

Надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем дать им много поводов для радости. Я чувствую себя на 100% красно-белым. В России для меня есть только «Спартак», – сказал Гарсия.