Кахигао объяснил, почему «Спартак» при нем не зарабатывает на продаже игроков

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на критику своей работы.
«Я здесь восемь месяцев. Построить систему, которая позволит зарабатывать на игроках и быть самодостаточными, за такой срок невозможно.
Если цель в том, чтобы зарабатывать на игроках, если цель в том, чтобы быть самодостаточными, то для спортивного директора это работа, которая занимает два, три, четыре года, потому что нужно строить процессы, нужно работать с воспитанниками, с их развитием», – сказал Кахигао.
- Испанец пришел в «Спартак» в январе.
- Зимой клуб потратил на трансферы 29,9 млн евро, заработал – 1,87 млн.
- Летом клуб потратил на трансферы 26,98 млн евро, заработал – 3,7 млн.
- Общий трансферный баланс «Спартака» при Кахигао – минус 51,3 миллиона евро за 2 окна.
Источник: «Советский спорт»