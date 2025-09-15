Канчельскис назвал футболиста, который решил бы проблемы «Спартака»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил игру форварда «Акрона» Артема Дзюбы в новом сезоне.
«Очередной гол Дзюбы не удивляет. В том, что Артем будет и дальше забивать, не было никаких сомнений. РПЛ ему по плечу хоть в 37, хоть в 40 лет. Было бы желание. А оно у него есть, судя по всему.
Какие клубы могли бы обратить на него внимание? На самом деле Артем решил бы очень многие проблемы «Спартака». Им явно нужен такой игрок с лидерскими качествами», – сказал Канчельскис.
- Дзюба – воспитанник «Спартака».
- В этом сезоне 37-летний форвард забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 8 матчах.
- «Спартак» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»