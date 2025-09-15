Канчельскис назвал футболиста, который решил бы проблемы «Спартака»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил игру форварда «Акрона» Артема Дзюбы в новом сезоне.

«Очередной гол Дзюбы не удивляет. В том, что Артем будет и дальше забивать, не было никаких сомнений. РПЛ ему по плечу хоть в 37, хоть в 40 лет. Было бы желание. А оно у него есть, судя по всему.

Какие клубы могли бы обратить на него внимание? На самом деле Артем решил бы очень многие проблемы «Спартака». Им явно нужен такой игрок с лидерскими качествами», – сказал Канчельскис.