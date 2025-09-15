Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Канчельскис назвал футболиста, который решил бы проблемы «Спартака»

Канчельскис назвал футболиста, который решил бы проблемы «Спартака»

Сегодня, 20:10
11

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил игру форварда «Акрона» Артема Дзюбы в новом сезоне.

«Очередной гол Дзюбы не удивляет. В том, что Артем будет и дальше забивать, не было никаких сомнений. РПЛ ему по плечу хоть в 37, хоть в 40 лет. Было бы желание. А оно у него есть, судя по всему.

Какие клубы могли бы обратить на него внимание? На самом деле Артем решил бы очень многие проблемы «Спартака». Им явно нужен такой игрок с лидерскими качествами», – сказал Канчельскис.

  • Дзюба – воспитанник «Спартака».
  • В этом сезоне 37-летний форвард забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 8 матчах.
  • «Спартак» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Акрон Спартак Дзюба Артем Канчельскис Андрей
Vladimir61
1757956737
И почему все так "заботятся" о Спартаке? Нет бы зениту что-то посоветовать, у них тоже дела не лучше.
Ответить
erybov1965
1757956796
Я уже говорил. Ничего не имею против Дзюбы, но Дзюба в своем возрасте — это показатель уровня нашего футбола. И чем он дольше будет играть на высоком уровне в нападении, значит, тем ниже уровень нашего футбола и особенно в защитной линии, т. е. просто нет хороших защитников, ни россиян, ни иностранцев.
Ответить
ZAITZEFF2011
1757958031
Уровень уже низкий а опытные лидеры нужны на поле.
Ответить
Хулиганин
1757958522
Тогда Брянскую мусарню должен в РПЛ видимо вывести. Чего Андрюша не пригласит. К такому то тренеру любой вприпрыжку побежит.
Ответить
САДЫЧОК
1757958596
Где закуска? Доставьте этому предателю тренера и болельщиков что нибудь.
Ответить
FWSPM
1757959887
да вопросов нет на поле бы помог конечно. но слишком много в свое время артемка наговорил своим глупым языком
Ответить
nik55
1757961458
себе его забери
Ответить
