В школе Орска футбольное поле обвалилось на подземный паркинг, принадлежащий бывшему физруку

В воскресенье, 14 сентября, в школе №38 города Орска произошло чрезвычайное происшествие.
На школьном стадионе обвалилось футбольное поле. Поскольку в день инцидента был выходной, никто не пострадал.
Оказалось, что под полем находится подземная парковка. На паркинге обрушился потолок, а за ним и верхний грунт.
По информации Sport Baza, платный паркинг принадлежит Владимиру Пиголеву, который до 2020 года работал учителем физкультуры в школе №38.
У бывшего физрука есть компания «Союзстрой», которая с 2019 года регулярно получает господряды на ремонт городских дорог Орска.
Пиголев владеет солидным автопарком, в том числе внедорожником Mercedes-Benz G-Klasse, более известным в России как «Гелик». Такая же машина была у физрука в известном сериале.
Источник: «Урал56.ру»