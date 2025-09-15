В школе Орска футбольное поле обвалилось на подземный паркинг, принадлежащий бывшему физруку

В воскресенье, 14 сентября, в школе №38 города Орска произошло чрезвычайное происшествие.

На школьном стадионе обвалилось футбольное поле. Поскольку в день инцидента был выходной, никто не пострадал.

Оказалось, что под полем находится подземная парковка. На паркинге обрушился потолок, а за ним и верхний грунт.

По информации Sport Baza, платный паркинг принадлежит Владимиру Пиголеву, который до 2020 года работал учителем физкультуры в школе №38.

У бывшего физрука есть компания «Союзстрой», которая с 2019 года регулярно получает господряды на ремонт городских дорог Орска.

Пиголев владеет солидным автопарком, в том числе внедорожником Mercedes-Benz G-Klasse, более известным в России как «Гелик». Такая же машина была у физрука в известном сериале.