18-летний Ямаль купил маме дом

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль сообщил о покупке дома для мамы.
«Я рос в квартире, где кухня и спальня были одним помещением.
Я спросил у мамы, в каком районе она хочет жить. Там и купил. Там есть все для нее. Мама – моя королева, самое дорогое, что у меня есть.
Моя мама счастлива. У моего младшего брата будет детство, о котором я мечтал», – сказал Ямаль.
- Ламин – самый дорогой игрок в мире (200 миллионов евро).
- Ямаль всю карьеру проводит в «Барселоне».
- Ламин – действующий чемпион Европы.
Источник: 20minutos