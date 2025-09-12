Введите ваш ник на сайте
18-летний Ямаль купил маме дом

Сегодня, 18:57
1

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль сообщил о покупке дома для мамы.

«Я рос в квартире, где кухня и спальня были одним помещением.

Я спросил у мамы, в каком районе она хочет жить. Там и купил. Там есть все для нее. Мама – моя королева, самое дорогое, что у меня есть.

Моя мама счастлива. У моего младшего брата будет детство, о котором я мечтал», – сказал Ямаль.

  • Ламин – самый дорогой игрок в мире (200 миллионов евро).
  • Ямаль всю карьеру проводит в «Барселоне».
  • Ламин – действующий чемпион Европы.

Еще по теме:
Аргентинская певица Николь – о Ямале: «Он учит меня очень хорошо»
Стало известно о еще одном странном фетише 18-летнего Ямаля 11
Стала известна судьба Ямаля, потерявшего паспорт в Турции 1
Источник: 20minutos
Испания. Примера Барселона Ямаль Ламин
Комментарии (1)
Ну и молодец. Мама тоже молодец -такую звезду родила.
