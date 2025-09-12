18-летний Ямаль купил маме дом

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль сообщил о покупке дома для мамы.

«Я рос в квартире, где кухня и спальня были одним помещением.

Я спросил у мамы, в каком районе она хочет жить. Там и купил. Там есть все для нее. Мама – моя королева, самое дорогое, что у меня есть.

Моя мама счастлива. У моего младшего брата будет детство, о котором я мечтал», – сказал Ямаль.