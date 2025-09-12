Радимов оценил решение КДК по Кордобе

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал решение КДК РФС по форварду «Краснодара» Джону Кордобе.

КДК оставил в силе удаление Кордобы в матче 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1), а также наложил на него дополнительную дисквалификацию.

Джон не поможет «Краснодару» в домашнем матче с «Акроном» (13 сентября).

После удаления в матче с ЦСКА Кордоба пригрозил уходом из РПЛ.

«В моем понимании проблема была не в красной карточке, которой может и не должно было быть. Проблема в поведении Кордобы после эпизода. Вызывающее агрессивное поведение – и это же не первый случай. Если человек не понимает с первого раза, что с ним делать? Я считаю, решение по Кордобе могло быть и жестче.

Мне кажется, «Краснодару» нужно нанять специального человека, чтобы он как‑то успокаивал Кордобу. Вот мы сейчас осуждаем Смолова, и в том числе за то, что на его поведение смотрят дети. На футболе тоже женщины и дети на трибунах. Так давайте вести себя соответственно», – сказал Радимов.