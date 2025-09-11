Аршавин высказался о том, что Смолов догнал его в списке лучших бомбардиров России

Андрей Аршавин отреагировал на гол Федора Смолова в FONBET Кубке России.

Форвард «БроукБойз» забил «Леон Сатурну» (2:0) в 3-м раунде Пути регионов.

Это его 158-й гол за профессиональную карьеру.

35-летний Смолов сравнялся с Аршавиным в рейтинге лучших российских бомбардиров.

– Теперь у тебя с Фeдором Смоловым одинаковое количество забитых мячей.

– Вот это обидно. Он начинал, ему два гола надо было забить.

– Может тебе сыграть за какой‑то клуб?

– Нет, я шучу конечно же. Было бы приятнее, если бы он меня не догнал, но если перегонит, я тоже не расстроюсь.