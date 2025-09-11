Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин высказался о том, что Смолов догнал его в списке лучших бомбардиров России

Аршавин высказался о том, что Смолов догнал его в списке лучших бомбардиров России

Вчера, 22:22
3

Андрей Аршавин отреагировал на гол Федора Смолова в FONBET Кубке России.

  • Форвард «БроукБойз» забил «Леон Сатурну» (2:0) в 3-м раунде Пути регионов.
  • Это его 158-й гол за профессиональную карьеру.
  • 35-летний Смолов сравнялся с Аршавиным в рейтинге лучших российских бомбардиров.

– Теперь у тебя с Фeдором Смоловым одинаковое количество забитых мячей.

– Вот это обидно. Он начинал, ему два гола надо было забить.

– Может тебе сыграть за какой‑то клуб?

– Нет, я шучу конечно же. Было бы приятнее, если бы он меня не догнал, но если перегонит, я тоже не расстроюсь.

Еще по теме:
Реакция Смолова на повторение результата Аршавина по голам за карьеру
Аршавин одним словом охарактеризовал Медведева, сыгравшего в Кубке России в 70 лет
Смолов снова забил за «БроукБойз» и догнал Аршавина по голам 4
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига БроукБойз Аршавин Андрей Смолов Федор
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
dimag
1757618956
Аршавина,как футболиста и в России и за рубежом , все будут больше помнить чем Смолова.
Ответить
Ollegator
1757624042
Зачем вообще учитываются какие-то медиа голы? Давайте начнем учитывать очки в контре тогда еще в общем зачете..
Ответить
Главные новости
Реакция Смолова на повторение результата Аршавина по голам за карьеру
00:48
Экс-спартаковец Маслов подписал контракт с новым клубом
00:12
В РПЛ закрылось летнее трансферное окно
00:04
«Динамо» не разрешило Смолову тренироваться с командой: известна причина
Вчера, 23:59
Ари готов вернуться в «Спартак» вместе с Кононовым
Вчера, 23:47
Аршавин одним словом охарактеризовал Медведева, сыгравшего в Кубке России в 70 лет
Вчера, 23:35
Смолов ответил на вопрос о возбуждении уголовного дела
Вчера, 23:23
«Спартак» бесплатно отдал правого защитника
Вчера, 23:00
6
ФотоЦСКА купил бразильского вингера
Вчера, 22:47
2
Попович объяснил, почему променял «Наполи» на ЦСКА
Вчера, 22:40
Все новости
Все новости
Аршавин одним словом охарактеризовал Медведева, сыгравшего в Кубке России в 70 лет
Вчера, 23:35
Аршавин высказался о том, что Смолов догнал его в списке лучших бомбардиров России
Вчера, 22:22
3
«БроукБойз» выбили «Леон Сатурн» из Кубка России благодаря голам Смолова и Ари
Вчера, 21:27
70-летний Медведев – о дебюте за «Амкал»: «Я точно не успокоюсь – надо побить мировой рекорд»
Вчера, 21:18
8
ВидеоСмолов снова забил за «БроукБойз» и догнал Аршавина по голам
Вчера, 21:09
4
Болельщики «Салюта» скандировали «Амкал» – позор российского футбола»: реакция Медведева
Вчера, 20:35
3
Путина пригласили сыграть за «Амкал»
Вчера, 20:00
10
ФотоУ 70-летнего Медведева появился профиль футболиста на Transfermarkt
Вчера, 19:40
5
«Амкал» прошел в 4-й раунд Кубка России, победив «Салют» из Второй лиги
Вчера, 18:53
3
Статистика 70-летнего Медведева в матче Кубка России
Вчера, 18:00
8
Видео70-летний Медведев стал самым возрастным игроком в истории российского футбола
Вчера, 17:07
17
Любительский клуб из станицы прошел 3-ю профессиональную команду в Кубке России
10 сентября
2
В Кубке России команда не забила ни одного пенальти в послематчевой серии
10 сентября
2
Матч Кубка России под угрозой срыва из-за массового отравления: «Понос и рвоту сменила температура»
10 сентября
8
В клубе Смолова отреагировали на уголовное дело против игрока
10 сентября
ВидеоВ Кубке России забили гол в стиле Роберто Карлоса
10 сентября
10
70-летний Медведев провел тренировку с «Амкалом»
10 сентября
5
ВидеоЛучшему игроку матча Кубка России вручили арбуз
9 сентября
1
Кержаков объяснил, почему отказал «Амкалу»
5 сентября
Судья Опейкина отреагировала на информацию, что Мохеби из «Ростова» трогал ее за грудь
29 августа
6
Тренер «Акрона» Тедеев прокомментировал судейство в матче с «Локомотивом»
29 августа
ВидеоЛапочкин – о пенальти в матче «Локо» – «Акрон»: «Это караул, у судей каша в голове»
29 августа
11
Галактионов прокомментировал кубковую победу «Локомотива» над «Акроном»
28 августа
Кубок России. «Локомотив» победил «Акрон» без Дзюбы – 2:0
28 августа
2
Аршавин сказал, кто перевернул ход матча «Балтика» – ЦСКА
28 августа
5
Тренер «Ростова» Альба: «Я не понимаю, что произошло, наверное, это черный глаз»
28 августа
6
Аршавин объяснил, почему «Ростов» пропустил от махачкалинского «Динамо» 3 гола за 6 минут
28 августа
2
Талалаев прокомментировал кубковое поражение «Балтики» от ЦСКА
28 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 