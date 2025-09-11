Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Аргентинская певица Николь – о Ямале: «Он учит меня очень хорошо»

Аргентинская певица Николь – о Ямале: «Он учит меня очень хорошо»

Сегодня, 16:00

Никки Николь подтвердила отношения с вингером «Барселоны» Ламином Ямалем.

Сообщалось, что они расстались, но аргентинская певица опровергла это.

Николь рассказала о романе с Ямалем после посещения модного показа Desigual в Барселоне.

– Это город любви. Есть несколько слов в каталанском языке, которые мне нравятся. Мне нужно учить [этот язык].

Я узнала слово t’estimo [я люблю тебя] от Розалии. Я попрошу ее дать мне несколько уроков.

Ламин тоже научил меня слову t’estimo, он учит меня очень хорошо (улыбается).

– Чего вы ждете от романтических отношений?

– Удовольствия, искренности и соучастия.

– Ямаль дает все это?

– Да.

Еще по теме:
Стало известно о еще одном странном фетише 18-летнего Ямаля 11
Стала известна судьба Ямаля, потерявшего паспорт в Турции 1
Ямаль потерял паспорт в Турции 5
Источник: RMC Sport
Испания. Примера Барселона Ямаль Ламин
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
70-летний Медведев стал самым возрастным игроком в истории российского футбола
17:07
Раскрыта итоговая сумма трансфера Кармо из «Сан-Паулу» в ЦСКА
16:50
2
В Краснодаре открыли аэропорт, который не работал с февраля 2022 года
16:16
2
Аргентинская певица Николь – о Ямале: «Он учит меня очень хорошо»
16:00
Агент Баринова прояснил будущее капитана «Локомотива» на фоне интереса ЦСКА
15:50
1
Стал известен срок дисквалификации Кордобы за удаление в матче с ЦСКА
15:40
17
Реакция «Челси» на 74 обвинения от Футбольной ассоциации Англии
15:30
РФС готовит серьезные санкции против экс-инвестора «Химок» Садыгова: «Я точно буду обращаться в ФИФА»
15:15
2
В «Сан-Паулу» объяснили, почему продали Кармо в ЦСКА
15:00
Министр спорта России пригрозил Карпину
14:46
27
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-игрок «Реала» и сборной Испании перешел в клуб из Гонконга
Вчера, 22:41
Захарян может провести первый матч в сезоне против «Реала»
Вчера, 15:36
«Реал» бесплатно заберет основного защитника «Ливерпуля» следующим летом
Вчера, 13:01
1
Стало известно о еще одном странном фетише 18-летнего Ямаля
9 сентября
11
«Атлетик» сообщил о травме Уильямса
9 сентября
Фигу назвал игроков «Реала» и «Барселоны», которых поменял бы командами
9 сентября
Стала известна судьба Ямаля, потерявшего паспорт в Турции
8 сентября
1
Реакция «Сосьедада» на информацию о новой травме Захаряна
8 сентября
7
Захаряна призвали покинуть Испанию: «Ничего, кроме лазарета, он там не увидит»
8 сентября
3
Захарян получил новую травму
8 сентября
8
«Барселона» может расстаться с Левандовским летом
7 сентября
ВидеоСемья Рафиньи подверглась расистской атаке со стороны сотрудника Диснейленда
6 сентября
1
ФотоБеллингем восстанавливается от травмы на яхте с шикарной девушкой
6 сентября
5
Захарян в 3-й раз сменил игровой номер в «Сосьедаде»
5 сентября
6
Два футболиста «Реала» получили предложения из Турции
5 сентября
«Барселона» избавилась от 33-летнего воспитанника
5 сентября
ФотоТоп-20 клубов с самыми дорогими составами в мире после закрытия летнего ТО
3 сентября
Аргентинская певица Николь ушла от Ямаля к игроку «Реала»
3 сентября
4
Антони отказал «Баварии» ради «Бетиса»
3 сентября
1
Победитель Евро-2024 может остаться без футбола до января
2 сентября
ФотоАнтони заплакал на презентации в «Бетисе»: «Только семья знает, как тяжело мне было в «Манчестер Юнайтед»
2 сентября
ФотоОтказавший ЦСКА и «Зениту» Белтран стал игроком «Валенсии»
2 сентября
2
«Сосьедад» подписал двух потенциальных конкурентов для Захаряна
1 сентября
2
«Манчестер Юнайтед» продал Антони, купленного за 95 миллионов
1 сентября
5
ФотоИспанский клуб выкупил Микаутадзе за 31 миллион
1 сентября
Фото«Атлетико» взял в аренду вингера «Ювентуса»
1 сентября
Фото«Жирона» подписала третьего украинца
1 сентября
4
Ямаль побил рекорд Примеры
1 сентября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 