Аргентинская певица Николь – о Ямале: «Он учит меня очень хорошо»

Никки Николь подтвердила отношения с вингером «Барселоны» Ламином Ямалем.

Сообщалось, что они расстались, но аргентинская певица опровергла это.

Николь рассказала о романе с Ямалем после посещения модного показа Desigual в Барселоне.

– Это город любви. Есть несколько слов в каталанском языке, которые мне нравятся. Мне нужно учить [этот язык].

Я узнала слово t’estimo [я люблю тебя] от Розалии. Я попрошу ее дать мне несколько уроков.

Ламин тоже научил меня слову t’estimo, он учит меня очень хорошо (улыбается).

– Чего вы ждете от романтических отношений?

– Удовольствия, искренности и соучастия.

– Ямаль дает все это?

– Да.