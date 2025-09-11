Аргентинская певица Николь – о Ямале: «Он учит меня очень хорошо»

Никки Николь подтвердила отношения с вингером «Барселоны» Ламином Ямалем.
Сообщалось, что они расстались, но аргентинская певица опровергла это.
Николь рассказала о романе с Ямалем после посещения модного показа Desigual в Барселоне.
– Это город любви. Есть несколько слов в каталанском языке, которые мне нравятся. Мне нужно учить [этот язык].
Я узнала слово t’estimo [я люблю тебя] от Розалии. Я попрошу ее дать мне несколько уроков.
Ламин тоже научил меня слову t’estimo, он учит меня очень хорошо (улыбается).
– Чего вы ждете от романтических отношений?
– Удовольствия, искренности и соучастия.
– Ямаль дает все это?
– Да.
Источник: RMC Sport