Агент Баринова высказался о ситуации с контрактом игрока

Агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова Павел Банатин рассказал о ситуации с продлением контракта игрока. По его словам, футболист до сих пор не получал никаких предложений от клуба.
«Не хотелось бы комментировать новости каких-то источников, хотя новости публикуют уважаемые издания. Но обсуждать абсолютно нечего. До сих пор клуб не сделал нам никакого предложения по продлению контракта, как и не было никаких обсуждений», – сказал Банатин.
- Срок контракта 28-летнего Баринова с «Локомотивом» истекает следующим летом.
- В этом сезоне футболист провел за красно-зеленых 10 матчей, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.
- Игроком интересуется ЦСКА.
Источник: «Чемпионат»