Круговой высказался о возможном возвращении в «Зенит»

Защитник ЦСКА Данил Круговой оценил переход в московский клуб из «Зенита» в июле 2024 года.
– Уже можно с уверенностью сказать, что решение перейти из «Зенита» в ЦСКА полностью оправдалось?
– Сто процентов. Я устал сидеть в «Зените» и хотел играть. И время поджимало – уже такой возраст, когда надо выходить на новый уровень.
– Твоя цитата после перехода в ЦСКА: «Я прошел свой путь в «Зените», и теперь меня ждет новый вызов. Возможно, я когда-то вернусь в свой родной клуб, кто знает?» Все еще допускаешь, что можешь вернуться в «Зенит»?
– Мыслей о возвращении в «Зенит» нет. Я полностью отдаюсь ЦСКА, радуюсь победам вместе с болельщиками и выигрываю трофеи.
- Круговой перешел в ЦСКА на правах свободного агента.
- Срок контракта 27-летнего хавбека со столичным клубом рассчитан до середины 2028 года.
- В этом сезоне Круговой провел за ЦСКА 11 матчей, забил 3 гола, сделал 1 ассист.
Источник: Sport24