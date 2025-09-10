Введите ваш ник на сайте
Круговой высказался о возможном возвращении в «Зенит»

Вчера, 10:03
8

Защитник ЦСКА Данил Круговой оценил переход в московский клуб из «Зенита» в июле 2024 года.

– Уже можно с уверенностью сказать, что решение перейти из «Зенита» в ЦСКА полностью оправдалось?

– Сто процентов. Я устал сидеть в «Зените» и хотел играть. И время поджимало – уже такой возраст, когда надо выходить на новый уровень.

– Твоя цитата после перехода в ЦСКА: «Я прошел свой путь в «Зените», и теперь меня ждет новый вызов. Возможно, я когда-то вернусь в свой родной клуб, кто знает?» Все еще допускаешь, что можешь вернуться в «Зенит»?

– Мыслей о возвращении в «Зенит» нет. Я полностью отдаюсь ЦСКА, радуюсь победам вместе с болельщиками и выигрываю трофеи.

  • Круговой перешел в ЦСКА на правах свободного агента.
  • Срок контракта 27-летнего хавбека со столичным клубом рассчитан до середины 2028 года.
  • В этом сезоне Круговой провел за ЦСКА 11 матчей, забил 3 гола, сделал 1 ассист.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Круговой Данил
Комментарии (8)
andrei-sarap-yandex
1757488181
ОН НЕ НУЖЕН зенитУ...КРЫСА ЕСТЬ КРЫСА ..за спиной клуба и команды заключил контракт и поехал на сборы с ЗЕНИТом...вообще не надо было сначала брать в ЗЕНИТ...поехал бы где нибудь...СНЯТЬ ЛИМИТ как в ЕВРОПЕ...
ilich55
1757488355
выигрываю трофеи? Пока только от мёртвого осла уши.......
СильныйМозг
1757493837
Если ужесточат лимит и Сантос уйдет, скорее всего вернётся в Зенит.
vvv123
1757506972
А какой у него родной клуп, что-то не припомню. Явно не Зенит, такиз там не воспитывают. За 100 тыщ евриков продался!
