«Уфа» планирует улучшить результаты с помощью кумыса

Вчера, 21:41

Футболисты «Уфы» будут массово пить кумыс.

Причина – нападающий Уильямс Чимези, который долго не мог забить, выпил кисломолочный напиток – и стал забивать.

«Остальные игроки увидели, какие чудеса творит кумыс. Теперь мы будем пить его всей командой. Все игроки начали активно его потреблять перед матчами после гола Чимези! Мы верим, что это принесeт результат, вы всe правильно понимаете», – сказал генеральный директор уфимцев Марат Шмаков.

  • «Уфа» идет в Первой лиге 11-й.
  • В 2013-2022 годах команда была в РПЛ.
  • В 2018 году «Уфа» играла в квалификации Лиги Европы.

В Первой лиге случилась смена лидера
Губерниев считает позором, что на «Золотой мяч» не номинированы игроки из ФНЛ 4
Только одна команда не имеет побед в сезоне Первой лиги
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. PARI Первая лига Уфа
