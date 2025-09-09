«Уфа» планирует улучшить результаты с помощью кумыса

Футболисты «Уфы» будут массово пить кумыс.

Причина – нападающий Уильямс Чимези, который долго не мог забить, выпил кисломолочный напиток – и стал забивать.

«Остальные игроки увидели, какие чудеса творит кумыс. Теперь мы будем пить его всей командой. Все игроки начали активно его потреблять перед матчами после гола Чимези! Мы верим, что это принесeт результат, вы всe правильно понимаете», – сказал генеральный директор уфимцев Марат Шмаков.