Стало известно о еще одном странном фетише 18-летнего Ямаля

Испанский инсайдер Жорди Мартин рассказал о новой вечеринке нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля. Она состоялась в августе.
По словам Мартина, Ямаль пригласил 70 девушек, но с важным условием: все должны были одеться в костюмы кроликов. Мероприятие состоялась в Андалусии.
Узнав о вечеринке с десятками девушек, Ямаля бросила его возлюбленная Ники Николь. Из соцсетей Ламина пропали все кадры с аргентинкой.
На вечеринке в честь 18-летия был вскрыт другой фетиш Ламина: ему нравятся карлики.
- Ямаль накануне потерял паспорт в Турции, но смог вернуться в Испанию.
Источник: «Бомбардир»