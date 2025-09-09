Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стало известно о еще одном странном фетише 18-летнего Ямаля

Вчера, 18:40
10

Испанский инсайдер Жорди Мартин рассказал о новой вечеринке нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля. Она состоялась в августе.

По словам Мартина, Ямаль пригласил 70 девушек, но с важным условием: все должны были одеться в костюмы кроликов. Мероприятие состоялась в Андалусии.

Узнав о вечеринке с десятками девушек, Ямаля бросила его возлюбленная Ники Николь. Из соцсетей Ламина пропали все кадры с аргентинкой.

На вечеринке в честь 18-летия был вскрыт другой фетиш Ламина: ему нравятся карлики.

  • Ямаль накануне потерял паспорт в Турции, но смог вернуться в Испанию.

Еще по теме:
Стала известна судьба Ямаля, потерявшего паспорт в Турции 1
Ямаль потерял паспорт в Турции 5
Аргентинская певица Николь ушла от Ямаля к игроку «Реала» 4
Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Ямаль Ламин
Рекомендуем
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1757433556
...так, карлики или кролики?)...
Ответить
Loko_Roma
1757438262
Славный содомит растет, после ухода из футбола Месси возглавит фан клуб гномо-карликов Джамаля
Ответить
Cleaner
1757438519
Карлик у Кролика украл кораллы, Кролик у Карлика украл кларнет. Если бы Карлик у Кролика не крал кораллы, то Кролик у Карлика не крал бы кларнет...
Ответить
FFR
1757438548
Талантливые люди бывают немного с прибабахами.
Ответить
Plyash
1757442586
У Широкова фетиш - подростки , у Порнобуланова фетиш - экран СрачТВ , у Дзюблы фетиш - ручная работа . У Глушенкова фетиш - женская одежда . У Ямаля фетиш - девушки в костюмах . Вывод очевиден , не так ли , ребята . Браво , Ямаль !!!
Ответить
Главные новости
Отбор ЧМ-2026. Угальде сделал две голевые передачи в матче Коста-Рики с Гаити
08:58
Кармо прибыл в Москву для трансфера в ЦСКА
08:28
1
Отбор ЧМ-2026. Кордоба забил гол в матче с Венесэулой, Суарес оформил покер за 25 минут
08:15
Отбор ЧМ-2026. Боливия обыграла Бразилию и вышла в стыковые матчи
08:08
Отбор ЧМ-2026. Аргентина без Месси проиграла Эквадору
07:48
Покупка «Спартака», трансфер из ЦСКА в «Акрон», новый клуб Тедеско, 11:1 Норвегии и другие новости
00:42
Игрок «Спартака» пережил 1:11 за 3 дня до дерби с «Динамо»
00:07
11
Отбор ЧМ-2026. Франция в меньшинстве удержала волевую победу над Исландией (2:1), у Мбаппе 1+1, у гостей забил Гудьонсен
Вчера, 23:57
Отбор ЧМ-2026. 943-й гол Роналду помог Португалии добиться волевой победы в Венгрии (3:2)
Вчера, 23:49
4
Отбор ЧМ-2026. Англия не заметила Сербию в Белграде (5:0)
Вчера, 23:42
Все новости
Все новости
Стало известно о еще одном странном фетише 18-летнего Ямаля
Вчера, 18:40
10
«Атлетик» сообщил о травме Уильямса
Вчера, 11:23
Фигу назвал игроков «Реала» и «Барселоны», которых поменял бы командами
Вчера, 00:03
Стала известна судьба Ямаля, потерявшего паспорт в Турции
8 сентября
1
Реакция «Сосьедада» на информацию о новой травме Захаряна
8 сентября
7
Захаряна призвали покинуть Испанию: «Ничего, кроме лазарета, он там не увидит»
8 сентября
3
Захарян получил новую травму
8 сентября
8
«Барселона» может расстаться с Левандовским летом
7 сентября
ВидеоСемья Рафиньи подверглась расистской атаке со стороны сотрудника Диснейленда
6 сентября
1
ФотоБеллингем восстанавливается от травмы на яхте с шикарной девушкой
6 сентября
5
Захарян в 3-й раз сменил игровой номер в «Сосьедаде»
5 сентября
6
Два футболиста «Реала» получили предложения из Турции
5 сентября
«Барселона» избавилась от 33-летнего воспитанника
5 сентября
ФотоТоп-20 клубов с самыми дорогими составами в мире после закрытия летнего ТО
3 сентября
Аргентинская певица Николь ушла от Ямаля к игроку «Реала»
3 сентября
4
Антони отказал «Баварии» ради «Бетиса»
3 сентября
1
Победитель Евро-2024 может остаться без футбола до января
2 сентября
ФотоАнтони заплакал на презентации в «Бетисе»: «Только семья знает, как тяжело мне было в «Манчестер Юнайтед»
2 сентября
ФотоОтказавший ЦСКА и «Зениту» Белтран стал игроком «Валенсии»
2 сентября
2
«Сосьедад» подписал двух потенциальных конкурентов для Захаряна
1 сентября
2
«Манчестер Юнайтед» продал Антони, купленного за 95 миллионов
1 сентября
5
ФотоИспанский клуб выкупил Микаутадзе за 31 миллион
1 сентября
Фото«Атлетико» взял в аренду вингера «Ювентуса»
1 сентября
Фото«Жирона» подписала третьего украинца
1 сентября
4
Ямаль побил рекорд Примеры
1 сентября
1
Примера. Гол Ямаля не спас «Барселону» от потери очков в Мадриде
1 сентября
1
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Мальоркой» (2:1) и идет без потерь
31 августа
1
В семье Захаряна есть претензии к тренеру «Сосьедада»
30 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 