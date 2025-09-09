Стало известно о еще одном странном фетише 18-летнего Ямаля

Испанский инсайдер Жорди Мартин рассказал о новой вечеринке нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля. Она состоялась в августе.

По словам Мартина, Ямаль пригласил 70 девушек, но с важным условием: все должны были одеться в костюмы кроликов. Мероприятие состоялась в Андалусии.

Узнав о вечеринке с десятками девушек, Ямаля бросила его возлюбленная Ники Николь. Из соцсетей Ламина пропали все кадры с аргентинкой.

На вечеринке в честь 18-летия был вскрыт другой фетиш Ламина: ему нравятся карлики.